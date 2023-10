Cade un albero sull’A10, ferito un automobilista

L’albero è caduto la scorsa notte sull’A10, nel tratto tra Ventimiglia e Imperia, in direzione Francia. Un automobilista, che in quel momento stava transitando, è rimasto ferito, non in modo grave.

Un grosso albero è caduto nella notte sull’autostrada A10 nel tratto tra Ventimiglia e Imperia in direzione Francia. Un automobilista, che in quel momento stava transitando, è rimasto ferito in maniera non grave. L’incidente si è verificato intorno alle 3.40 della scorsa notte probabilmente a causa del forte vento. L’autostrada è rimasta chiusa per circa due ore per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere l’arbusto e rimettere in sicurezza la strada.