Ventilatore, se lo accendi a quest’ora risparmi una valanga di soldi sulla bolletta

Quali sono gli orari migliori per poter accendere il ventilatore? Scopriamolo insieme per risparmiare molti soldi in bolletta.

Se sarai in grado di riconoscere gli orari migliori per accendere i tuoi elettrodomestici, compreso il ventilatore, farai bene all’ambiente e al portafogli.

L’importanza del ventilatore

In estate il ventilatore diventa uno dei nostri migliori amici. Sulla scrivania, in camera da letto, in cucina, il ventilatore è perfetto in ogni stanza. Peccato, però, che accendendolo si può spendere tanto in energia elettrica. Un problema, soprattutto in questo momento storico in cui la guerra e la scarsità di risorse fa sì che ci sia il caro elettricità.

Per risollevare il nostro portafogli e fare bene all’ambiente, si può ovviare il problema scoprendo gli orari migliori per accendere i propri elettrodomestici, tra cui il ventilatore appunto.

In Italia il costo dell’elettricità è regolato su fasce, per cui vengono definite tariffe ad hoc. Ciascun operatore può scegliere diverse soluzioni, a prezzi diversi, in base all’uso dei propri clienti.

La fascia oraria migliore

La tariffazione principale si suddivide in: monoraria e multioraria. La prima è una tariffa che si applica a tutto il giorno. Nel secondo caso, si tratta di tariffe diverse in base all’uso che si fa dell’energia. Le tariffazione a fasce costituisce una novità per l’Italia ed è comparsa soltanto con l’avvento del mercato libero.

Durante gli orari lavorativi, nei giorni feriali, la domanda di energia elettrica è più alta: tutte le attività commerciali ed industriali sono aperte. Dopo le 6 di sera e nei giorni festivi, invece, la domanda di energia elettrica è più bassa proprio perché la maggior parte delle industrie e attività sono chiuse.

Ad incidere in bolletta c’è anche la funzionalità e la classe dell’elettrodomestico che, se è datato potrebbe consumare molto di più. In conclusione, gli orari migliori per utilizzare il tuo fidato ventilatore sono:

dalle 19.00 alle 8.00 del mattino (fascia F2)

nei giorni festivi, di sabato e di domenica (fascia F3)

La fascia F1, invece, è quella in cui, generalmente i prezzi dell’energia sono più alti. Si tratta dell’orario che va dalle 8 di mattina alle 7 di sera. Se questi orari ti sembrano scomodi, ricorda che si deve entrare nell’ottica e potrebbe essere difficile abituarsi.

ventilatore – nanopress.it

Se i costi in bolletta dovessero continuare ad essere elevati e i documenti di tariffazione incomprensibili, meglio chiedere una consulenza e cercare di capire come poter risparmiare. Grazie al mercato libero, infatti, si può cambiare fornitore e scegliere quello più conveniente.