Juve, Chiesa con la maglia numero 7, Vlahovic si prende la 9

Continua la rivoluzione in casa Juventus che, come preannunciato da Arrivabene, aprirà un nuovo ciclo all’insegna della sostenibilità e del talento con l’obiettivo di tornare a vincere dopo due annate totalmente deludenti



Lunedì inizierà ufficialmente la nuova stagione della Juventus con Max Allegri pronto per la nuova preparazione estiva in vista del primo match ufficiale in Serie A in programma il 15 agosto contro il Sassuolo.

Il tecnico livornese spera di avere presto Paul Pogba ed Angel Di Maria alla Continassa ma da lunedì potrà riabbracciare Dusan Vlahovic che ha rinunciato alle amichevoli con la propria nazionale per iniziare subito la preparazione con la Juventus.

Tanta attesa anche per Federico Chiesa che si prepara al rientro dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con l’obiettivo di tornare competitivo già a settembre quando il campionato entrerà nel vivo.

Aveva confessato di aver preso la maglia numero 7 perché la sua amata 9 non era disponibile a Gennaio, con l’addio di Morata il passaggio è stato veloce ed inevitabile e la Juventus con un post su Instagram ha annunciato ufficialmente il cambio di maglia dell’attaccante serbo.

Il classe 2000 è pronto e motivato per la sua prima intera stagione con la maglia della Juventus dove dovrà dimostrare con continuità tutto il suo talento portando i bianconeri verso nuovi trionfi.

Vlahovic sarà il punto di riferimento offensivo nel nuovo progetto bianconero, al centro dell’attacco a sfruttare gli assist di Federico Chiesa e le giocate del “figliol prodigo” Paul Pogba.

Con l’inizio della stagione 2022/2023 la Juventus si lascia definitivamente alle spalle la parentesi Cristiano Ronaldo affidando la celebre “7” del portoghese a Federico Chiesa che ha già ampiamente dimostrato di essere all’altezza della situazione.

Federico Chiesa è pronto al rientro definitivo e la maglia numero 7 gli darà ulteriori motivazioni in vista di una stagione in cui è chiamato a trascinare la squadra di Allegri verso un campionato da protagonista insieme al suo ex compagno alla Fiorentina Dusan Vlahovic.

