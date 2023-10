La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro, che hanno controllato due aziende che si occupano di produzione e commercio di uva e pesche a Canicattì.

Due imprenditori sono stati denunciati alla Procura per omessa sorveglianza sanitaria e violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per una delle due aziende ispezionate è scattata anche la chiusura.

Denunciati due imprenditori a Canicattì

Soltanto uno su 23 lavoratori era stato assunto con regolare contratto. Per gli altri 22 il lavoro era totalmente in nero. È quanto scoperto dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro, insieme al personale ispettivo della Regione Siciliana, in due aziende di Canicattì, provincia di Agrigento.

Per i proprietari delle due aziende, che si occupano di produzione e commercio di uva, sono scattate le denunce alla Procura. Ai due vengono contestate violazioni alla sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre all’omessa sorveglianza sanitaria.

Per un’azienda, i carabinieri di Canicattì hanno disposto anche la sospensione dell’attività e sono scattate sanzioni amministrative da 4mila e 51.100 euro.