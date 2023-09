Incendio in una villa del Settecento a Bologna, denunciati quattro minori

Il rogo, divampato il 30 agosto scorso, ha distrutto la dimora settecentesca del marchese Camillo Zambeccari ad Anzola Emilia, nel Bolognese.

I quattro minorenni sono accusati di concorso in danneggiamento seguito da incendio.

Villa storica in fiamme: denunciati quattro minori

Sono stati denunciati quattro minori per l’incendio divampato il 30 agosto scorso nell’antica dimora settecentesca del marchese Camillo Zambeccari che, negli anni Ottanta era diventata una casa di riposo. La casa di riposo era stata poi chiusa, ma la villa era rimasta comunque meta di studenti e turisti. Quel giorno un’ala del palazzo andò a fuoco e servirono tre mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Ad allertare le forze dell’ordine fu un cittadino, che disse di aver visto dei ragazzi uscire dal palazzo.

Nelle scorse ore la svolta nelle indagini, con l’identificazione dei presunti responsabili. Si tratta di quattro minorenni, tutti di età compresa tra i 13 e i 15 anni, che avrebbero appiccato l’incendio bruciando il cartone di una pizza lasciato in un armadio della dimora. Le fiamme si sarebbero propagate in pochi minuti e i 4 adolescenti sarebbero poi fuggiti via, non riuscendo più a domare le fiamme.