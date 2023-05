Ti restano solo 3 mesi per richiedere 550 euro allo Stato: chi può fare domanda

Solo altri tre mesi di tempo prima di poter chiedere 550 euro allo Stato italiano: queste persone possono fare domanda.

Il Governo Meloni sta lavorando al fine di poter rispondere alle esigenze degli italiani. A fronte di questo, moltissime persone non sanno che ci sono dei bonus o incentivi da richiedere, ancora validi. I 550 euro allo Stato non tutti possono richiederli, ma chi risponde ai vari requisiti è ancora in tempo per altri tre mesi. Di che cosa si tratta? Facciamo chiarezza grazie agli esperti del settore.

550 euro allo Stato: come si richiedono?

Restano solamente tre mesi di tempo per richiedere i 550 euro allo Stato. Come anticipato, ci sono alcuni bonus e incentivi attivi, che tutti potrebbero richiedere grazie ai requisiti richiesti. Questi sono stati studiati al fine di poter rispondere alle varie esigenze, soprattutto in contesto storico come questo attuale. Ce ne sono molti e variano a seconda della richiesta.

Ci sono soggetti che possono fare domanda per le loro condizioni di reddito, con ISEE che non supera i 1.000 euro all’anno. Altri bonus invece vanno nello specifico e richiedono siano presenti determinate caratteristiche. Per le famiglie non mancano opportunità come l’Assegno Unico, bonus che sono stati pensati per aiutare in caso di difficoltà. Il bonus da 550 euro erogato dallo Stato è il part time dedicato ai lavoratori. Ai tempi le domande rifiutate erano state 50.000, per questo motivo molte persone si sono scoraggiate e hanno fatto un passo indietro. Oggi è nuovamente disponibile e ai soggetti viene solo chiesto di rispondere ai vari requisiti.

Requisiti e come fare richiesta

Prima di tutto è bene sapere che questo è un bonus non riconosciuto per tutti i titolari di un contratto come dipendenti, oppure pensionati sino ai percettori dell’indennità Naspi. Se si soddisfano i vari requisiti richiesti, la domanda si potrà fare senza alcun timore anche se i controlli sono severissimi. Se anche uno dei fattori richiesti non dovesse venir soddisfatto, non si potrà mandare avanti la richiesta.

L’erogazione del bonus è studiato per coprire il periodo di inattività dei vari lavoratori dipendenti, con un contratto di part time ciclico. Il contratto dovrà essere stato stipulato nel 2021 con periodo di occupazione che non superavano 20 settimane, ma non inferiori di 7 settimane. La domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 10 agosto, con 120 giorni di tempo per mandare la domanda direttamente al sito ufficiale INPS.

È un bonus molto importante, studiato appositamente per i lavoratori dipendenti part time che nel 2021 hanno firmato un contratto come sopra evidenziato. Per avere maggiore sicurezza venga accettata la domanda, chiedere consiglio ad un esperto del settore che possa aiutare a controllare tutti i requisiti richiesti. È inoltre importante non essere al momento dipendenti o pensionati, altrimenti la domanda potrebbe non essere accettata dall’INPS.