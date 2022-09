By

A Venezia 79, sul red carpet del prestigioso Festival del Cinema, c’è stata ieri una proposta di matrimonio: l’ex gieffino Alessandro Basciano si è inginocchiato per chiedere a Sophie Codegoni di sposarlo. Ma non tutti hanno apprezzato la cosa.

Sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia può succedere qualunque cosa: ieri, durante la sfilata di celebrità per il film “The Son” con Hugh Jackman, hanno sfilato anche gli ex gieffini e influencer Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Proprio loro sono i protagonisti di una proposta di matrimonio che molti hanno considerato emozionanti, altri un po’ fuori luogo, come un giornalista inglese che ha esternato il suo disappunto.

La proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni: era davvero il caso?

In queste ore sul web non si fa altro che parlare della proposta di matrimonio improvvisa che Alessandro Basciano ha fatto alla sua Sophie Codegoni, ma non in un posto qualsiasi bensì sul red carpet a Venezia 79.

Come tanti altri influencer prima di loro, i due ex gieffini sono stati invitati sul red carpet al Festival del Cinema, in particolare a quello del film “The Son”, presentato ieri dal cast con Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby.

Insomma, durante il red carpet della serata Alessandro Basciano ha deciso di inginocchiarsi davanti a migliaia di persone (e fotografi) e chiedere a Sophie di sposarlo.

Il gesto è piaciuto a tantissimi, ma alcuni professionisti non hanno gradito la scena, in particolare un giornalista inglese che ha lanciato una frecciatina alla coppia. Su Twitter scrive: “Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul tappeto rosso di The Son. Un film molto cupo sulla depressione clinica”.

Secondo Jack King, questo il nome del giornalista, non era il caso di chiedere in matrimonio la propria compagna sul red carpet di un film molto triste, probabilmente anche per la solennità del momento. Una scelta infelice, secondo il giornalista, che ha ricevuto presto una replica da Basciano.

La risposta di Alessandro Basciano

Ovviamente, sentitosi colpito direttamente, Alessandro Basciano si è sentito in dovere di rispondere al giornalista.

La sua replica su Twitter arriva affermando che la proposta a Sophie Codegoni non era legata al film, una risposta breve e concisa, senza troppe spiegazioni.

Un giornalista inglese reagisce alla proposta di matrimonio di Alessandro Basciano: “non un influencer italiano che fa la proposta di matrimonio alla sua ragazza sul red carpet di The Son, un film profondamente cupo che parla di depressione”. Basciano risponde. pic.twitter.com/37GKzRfnN3 — Trash Italiano (@trash_italiano) September 7, 2022

Insomma, la diatriba pare finisca qui, ma se la proposta è stata così plateale come sarà il loro matrimonio? Staremo a vedere.