L’esclusiva è del settimanale Giallo, che ha ripreso Annamaria Franzoni all’ingresso della villetta dove il 30 gennaio del 2002 venne ucciso il piccolo Samuele Lorenzi, 3 anni.

Condannata in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto del figlio, Annamaria Franzoni è tornata libera nel 2019.

Attualmente vivrebbe con il marito e l’altro figlio Gioele, nato dopo la morte del piccolo Samuele, in una casa a Monteacuto Vallese, frazione di San Benedetto Val di Sambro, Bologna.

L’omicidio del piccolo Samuele Lorenzi

Era la mattina del 30 gennaio del 2002 quando una giovane madre, Annamaria Franzoni, allertò il 118, chiedendo l’intervento di un mezzo di soccorso, perché aveva trovato il figlio di 3 anni in una pozza di sangue.

La donna riferì di essere uscita pochi secondi, per accompagnare il figlio più grande – Davide, 7 anni – alla fermata del bus che lo avrebbe accompagnato a scuola.

Al ritorno a casa, la scoperta del corpicino di Samuele massacrato con un oggetto contundente, presumibilmente una roncola, che non è mai stata ritrovata. L’autopsia rivelò che il bambino venne colpito alla testa per ben 17 volte.

Quando l’ambulanza giunse in quella villetta a Montroz, nella piccola frazione di Cogne, i sanitari del 118 bon poterono fare nulla per salvare il bambino.

I sospetti ricaddero immediatamente su Annamaria Franzoni, che da quel giorno non ha mai smesso di dichiarare la sua innocenza.

Sul pigiama della donna vennero ritrovate tracce di sangue del bambino, ma anche residui di materia cerebrale del piccolo Samuele.

Nel 2008, Annamaria Franzoni è stata condannata in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 16 anni di carcere. Dopo aver scontato 6 anni in prigione e 5 ai domiciliari, Annamaria Franzoni è tornata libera.

La pena le è stata ridotta grazie all’indulto e ai giorni di liberazione anticipata.

Annamaria Franzoni ritorna nella villetta di Cogne

Durante le vacanze estive, stando all’esclusiva del settimanale Giallo, Annamaria Franzoni sarebbe tornata nella villetta di Cogne.

Attualmente la donna, che oggi ha 51 anni, vivrebbe con il marito Stefano e il figlio più piccolo, Gioele, in una casa a Monteacuto Vallese, nel Bolognese, mentre il figlio maggiore Davide – che all’epoca dei fatti aveva 7 anni – vive e lavora in Romania.

La villetta di Cogne risulta in perfetto stato, con i fiori alle finestre e il prato ben sistemato. Annamaria Franzoni ha trascorso lì le vacanze di Ferragosto con il marito, che le è sempre rimasto accanto in questi anni.