Maltempo, scatta l’allerta meteo in Lombardia e Veneto

Oggi, 8 settembre, allerta meteo arancione per diverse regioni d’Italia. Si tratta di una situazione che interessa una vasta zona del Veneto insieme ad alcune città della Lombardia.

Situazione altrettanto preoccupante per altre regioni d’Italia che si trovano a fare i conti con l’allerta gialla.

Maltempo in Italia

Una problematica che interessa l’Emilia-Romagna, il Trentino Alto Adige, l’Umbria, la Toscana e il Lazio.

Sui territori lombardi e veneti in cui non è stata diramata l’allerta meteo arancione, è necessario fare ugualmente attenzione in quanto si tratta di zone in cui non ci sarà bel tempo ma in cui si dovrà tenere gli occhi aperti a causa dell’allerta meteo gialla.

Una situazione analoga è quella che in questa giornata vivranno anche altre zone della Valle d’Aosta insieme alla Liguria, al Piemonte, al Friuli Venezia Giulia, all’Abruzzo, alle Marche, alla Campania e al Molise.

Le previsioni di oggi, 8 settembre

Allerta meteo in gran parte d’Italia a causa di un flusso instabile il cui centro d’azione si trova nella Gran Bretagna.

Si tratta di una condizione metereologica che poco alla volta sta raggiungendo il nostro Paese e che, durante le prossime ore, darà il via a situazioni abbastanza instabili in tutta l’Italia settentrionale.

Il popolo italiano si troverà a fare i conti con temporali sparsi e rovesci, delle piogge abbastanza insistenti in punti ben precisi. Stiamo facendo riferimento a gran parte del nord insieme al versante tirrenico.

Allerta meteo in gran parte d’Italia

Ed è proprio in previsione di tali condizioni che il Dipartimento della Protezione Civile di Intesa, insieme a tutte le regioni coinvolte, hanno preso la decisione di immettere diversi avvisi inerenti alle condizioni avverse metereologiche.

In base a quanto il dipartimento afferma, durante le prime ore della giornata ci saranno delle precipitazioni di tipo temporalesco in diverse regioni tra cui la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, le Marche e la Toscana estendendo il proprio campo fino alla Campania settentrionale, all’Umbria e al Lazio.

Si tratterà di rovesci molto intensi in cui sarà tanta e pericolosa anche l’attività elettrica. Non mancheranno delle raffiche di vento molto forti unite anche da grandinate che potrebbero provocare danni sia a persone che a case.

Ed è per questo motivo che in questi casi è necessario restare al coperto e attendere che la precipitazione abbia fine.