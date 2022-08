By

Julianne Moore è arrivata a Venezia, dove presiederà la giuria della 79a edizione del Festival del cinema. Ecco tutti i giudici che assegneranno il Leone d’Oro.

A Venezia è sbarcata Julianne Moore, in un look total Gucci che sa tanto di antipasto delle sfilate sul red carpet di domani, 31 agosto, esordio del Festival. Ecco la giuria della 79a edizione.

Venezia 2022, Julianne Moore è la prima giurata a sbarcare al Lido

Prove di red carpet a Venezia a meno di 24 ore dall’esordio della 79a edizione del Festival. Nel pomeriggio di oggi, in forma smagliante e già in grande stile, si è presentata la prima giurata Julianne Moore, che si è concessa ai fotografi nelle prime foto di rito. Una sorta di antipasto di quello che sarà domani, quando le stelle più importanti del nostro cinema, con una buona dose di Hollywood e di artisti da tutto il mondo, solcheranno la passerella della Laguna.

Il 31 agosto infatti è prevista l’apertura ufficiale del Festival del Cinema di Venezia; vero e proprio apripista ormai della stagione degli awards in campo cinematografico, come al solito con tante proiezioni in anteprima.

Nella giornata di domani l’arte e la cultura si fonderanno alla moda, al glamour; un piccolo e sofisticato assaggio ce l’ha già dato la tre volte vincitrice del Golden Globe, e premio Oscar 2015, Moore, – nel 2002 vincitrice a Venezia del titolo di migliore attrice – che guiderà una giuria di grandi nomi.

La giuria del Festival di Venezia 2022: dal premio Nobel Ishiguro ad Audrey Diwan

La presidentessa della giuria Julianne Moore ha di fatto aperto le danze nel pomeriggio di oggi. Lo ha fatto presentandosi a Venezia con un look total Gucci che ha già fatto impazzire gli appassionati di moda.

La diva del cinema americano ha sfoggiato uno stile sobrio ed elegante, con t-shirt bianca sotto una giacca blu, borsa e jeans con tanto di mocassino, tutto di un unico top brand. Stiamo parlando di Gucci, che si è già accaparrato uno degli astri più brillanti di questa edizione, seppur nella fase di “riscaldamento”.

Domani infatti, nell’esordio a tutti gli effetti, tantissimo spazio anche per la moda. Soprattutto nel giorno 1 del Festival, che promette una vera e propria scorpacciata di stelle.

Ma Julianne Moore è solo uno dei quattro strepitosi giurati che assegneranno il Leone d’Oro il prossimo 10 settembre. Il lavoro dell’organizzatore Alberto Barbera in questo senso è stato strepitoso (qui in alto immortalato al fianco alla presidentessa della giuria).

Si tratta della vincitrice dello scorso anno in regia, con La scelta di Anne, la giornalista Audrey Diwan, dell’attrice iraniana Leila Hatami vincitrice dell’Orso d’argento per la miglior attrice a Berlino e del premio Nobel per letteratura del 2017 Kazuo Ishiguro, scrittore inglese di origini Giapponesi.