Moneta, se possiedi questa guadagni 40.000 euro subito: la stanno cercando tutti

By

Una sola moneta per cambiare completamente la vita? È possibile e bisogna subito controllare se è tra i cassetti o in borsa.

Quante volte dimentichiamo monete in ogni parte della casa o in borsa? Magari controllando tra i cassetti dei nonni o nella cucina degli zii si potrebbe maneggiare un tesoro, senza neanche saperlo. È il caso di questa moneta molto rara capace di cambiare la vita di ogni persona, nel momento in cui si porta ad un collezionista esperto.

Monete rare e di valore, i tesori nascosti degli Euro

Leggiamo spesso di monete che potrebbero valere moltissimi soldi, rispondendo a non pochi requisiti tecnici per presentarsi al meglio. Un difetto, una rarità e una particolarità mettono l’accento su quello che potrebbe fruttare sino a 40mila euro.

Monetine rare o monete che si usano ogni giorno si trasformano in una vera e propria miniera d’oro: sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire una occasione come questa solo per disattenzione o poca voglia di esplorare quello che si possiede dentro le tasche.

Spesso e volentieri, le monete vengono sottovalutate e il loro valore neanche considerato. Le mettiamo in tasca e le abbandoniamo da qualche parte senza pensarci. In realtà sono preziose e dovrebbero essere sempre controllate nel dettaglio una ad una.

Ovviamente, nella maggior parte dei casi si tratta di monete antiche ma tentar la fortuna non nuoce!

Moneta dal valore di 40.000: qual è e a chi venderla

Facciamo un attimo riferimento alla moneta da 1 euro in edizione particolare e limitata. Secondo gli esperti, si potrebbe arrivare ad un valore pari di 40.000 euro se venduta a determinati collezionisti e se presenta fattori fondamentali.

Prima di scoprire come intascarsi una cifra del genere, ricordiamo che ci sono centesimi che possono far guadagnare sino a 6.000 euro oppure le 5Lire con un ottimo valore finale sempre rispondendo a determinati requisiti.

Come anticipato, c’è una moneta da 1 euro capace di far intascare al suo possessore sino a 40.000 euro. Impossibile? Facciamo chiarezza.

Si tratta di una edizione molto particolare, in Fior di Conio (senza alcuna usura e perfetta sotto ogni punto di vista) ovviamente senza macchie, graffi e ruggine del tempo. Fattori di questo tipo compromettono completamente il valore della moneta, qualsiasi essa sia.

Le monete con segni di rilievo o errori, al contrario, possono far salire il loro valore a cifre incredibili. Ritornando alla moneta da 1 euro, questa non dovrebbe riportare la lettera R sulla sinistra per essere venduta degnamente.

Se ha una S lungo il suo bordo dorato, si arriva ad una cifra di 20mila euro. Nel caso in cui le stelle vicino all’Uomo Vitruviano sono mancanti, allora il valore scende e si arriva comunque ad una bella cifra di 12mila euro.

Per arrivare sino a 40.000 euro, la moneta dovrà essere rara o presentare errori particolari. Come fare? Rivolgersi direttamente ad un collezionista esperto per avere una valutazione corretta.