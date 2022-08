Un ex tutor del centro Salvador, dove Papa Francesco era insegnante negli anni ’60, è accusato di aver aggredito sessualmente più di 40 bambini dal 1998. Le vittime hanno chiesto aiuto al Pontefice senza successo.

Gonzalo Elizondo e Pablo Vio sono due amici argentini di 32 anni. Hanno studiato insieme al Colegio del Salvador, una centenaria istituzione educativa dei Gesuiti a Buenos Aires, dove insegnava Jorge Mario Bergoglio, oggi Papa Francesco. Dopo aver terminato il liceo in questo istituto, Elizondo e Vio hanno mantenuto la loro amicizia.

Le vittime sarebbero decine. Finora sono state raccolte 42 testimonianze

Tuttavia, ci sono voluti quasi due decenni prima che si rendessero conto di condividere un ricordo doloroso: entrambi furono maltrattati dal loro tutore, il fratello César Fretes, quando avevano 11 anni. Rompendo il silenzio e cominciando a cercare risposte, scoprirono che le vittime erano decine. Finora ne hanno rappresentati 42. Fretes è morto nel 2015 senza essere stato denunciato alla giustizia. Le autorità scolastiche riconoscono l’esistenza degli abusi, ma si oppongono a scusarsi pubblicamente ea risarcire finanziariamente le vittime.

Né hanno sanzionato i responsabili della scuola in quel momento, come chiedono gli ex studenti. “Ci sono stati molti adulti responsabili che non hanno agito come dovevano agire. Ci hanno trascurato, ci hanno abbandonato, hanno scoperto che c’era un molestatore e quello che hanno fatto è stato coprirlo e trasferirlo”, racconta Vio in un’intervista insieme a Elizondo. Entrambi denunciano che Fretes li ha abusati nel 2002, quando era il loro tutor di prima media, ma non l’hanno detto a nessuno e hanno fatto del loro meglio per dimenticarlo.

Un anno dopo, la scuola spostò il gesuita a più di 1.000 chilometri di distanza senza dare alcuna spiegazione, ma tra gli studenti iniziò a circolare una voce: aveva abusato di uno studente. Quel mormorio fece ridefinire Elizondo quello che era successo nel ritiro spirituale dell’anno scorso, quando si svegliò nel cuore della notte e sentì che Fretes aveva la mano dentro i pantaloni. “Mi ha detto che mi ha trovato sonnambulo e mi ha riportato nella stanza, ma non sono mai stato un sonnambulo“, ricorda Elizondo.

“Quando ho sentito le voci, ho reinterpretato che non era un incidente, ma che mi stava toccando”, dice. Pensava però che con il trasferimento la scuola avesse già agito e rimase in silenzio. Vio ha impiegato più tempo per rendersi conto di essere stata maltrattato perché da adolescente non aveva gli strumenti per farlo. A scuola non insegnavano educazione sessuale, poiché ora è obbligatoria, e molti non sapevano come comportarsi o cosa pensare quando Fretes guidava i colloqui di tutoraggio sulle questioni sessuali.

Dice Vio: “Un giorno nel suo ufficio mi ha chiesto di abbassare i pantaloni. Mi ha toccato il pene, mi ha fatto scorrere la pelle e mi ha chiesto di guardare i miei compagni di squadra negli spogliatoi, confrontarli e poi dirglielo”, ricorda. “In quel momento pensavo addirittura di essere fortunato ad avere quella persona al mio fianco e ad insegnarmi, non mi hanno mai spiegato che era sbagliato”, denuncia.

Elizondo si è rivolto per la prima volta alle autorità scolastiche in cerca di risposte nel 2019. Tre anni dopo, è accompagnato da Vio e da decine di altre vittime. Ma si scontrano con la mancanza di collaborazione dell’istituzione religiosa, che si rifiuta anche di parlare ai media, sostenendo di aver già chiesto scusa alla comunità educativa e di aver adottato misure per prevenire nuovi casi.

Elizondo ha scritto anche una lettera a Papa Francesco, ma non ha mai ricevuto risposta

“In primo luogo, ribadiamo la nostra richiesta di perdono a coloro che hanno sofferto in Collegio ciò che non avrebbero dovuto subire. Ci imbarazza. Siamo profondamente dispiaciuti. Per questo chiediamo pubblicamente perdono”, si legge nella lettera inviata all’inizio del mese alla comunità educativa e firmata dall’attuale rettore, Jorge Black, e che ha ricoperto quell’incarico nel 2003, Rafael Velasco.

“Le autorità del Collegio e della Compagnia di quegli anni agivano credendo di fare del loro meglio. A quel tempo si riteneva che bastasse rimuovere l’imputato e preservare così gli studenti da ulteriori danni”, hanno aggiunto, riferendosi alla decisione di trasferirlo a Mendoza.

Sebbene in teoria il contatto con i minori fosse proibito, Fretes è tornato a scuola in un paio di occasioni e ha anche partecipato ad alcune attività con gli studenti tra il 2003 e il 2007, quando è stato espulso dalla Compagnia di Gesù, presumibilmente a seguito di un’indagine interna su i casi di abuso. «Non ci fanno vedere il certificato di espulsione. Sappiamo che l’indagine è falsa perché non hanno parlato con nessuno, non l’hanno chiesto a nessuno”, dice Vio.

Le vittime assicurano che prima della denuncia ricevuta contro Fretes nel 2003, che portò al suo trasferimento a Mendoza, le autorità scolastiche ne avevano ricevute altre due. La prima risale al 1998, appena un anno dopo che il fratello – che non è mai stato ordinato sacerdote – è entrato in facoltà. “Una famiglia è andata a chiedere al rettore, Luis de Maussion, che il loro figlio aveva subito una situazione di abuso da parte di Fretes. Tuttavia, De Maussion ha respinto la sua testimonianza e ha deciso di mantenere l’aggressore nella sua posizione”, sottolineano in una cronologia elaborata collettivamente dalle diverse testimonianze.

La seconda risale al 2001, quando uno studente di prima media raccontò al rettore Velasco di un tentato abuso da parte di Fretes. “Il rettore non solo ha respinto la sua testimonianza, ma si è anche incaricato di esporlo a tutti i suoi colleghi come bugiardo”, dicono. Silenzio del Papa Jorge Mario Bergoglio, oggi Francisco, è gesuita di formazione e ha insegnato al Colegio del Salvador a metà degli anni ’60.

Ascoltando i discorsi di Papa Francesco contro la pedofilia all’interno della Chiesa e conoscendo la sua vicinanza alla scuola, Elizondo ha pensato di poter intercedere. Nel 2020 ha preso coraggio e ha scritto una lettera al Vaticano. Non ha mai ricevuto risposta. “Li sta proteggendo. Riconoscere gli abusi significherebbe lasciar andare le loro mani”, dice Vio.