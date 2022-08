Venezia 2022, dove vedere la cerimonia inaugurale in diretta

Al via la 79a edizione del Festival del cinema di Venezia. Si parte alle 18:30, con tutte le stelle sul red carpet: dove seguire in diretta la cerimonia inaugurale.

Nella serata di oggi, 31 agosto, la mostra del cinema di Venezia fa il suo esordio. La cerimonia inaugurale verrà presentata da Rocio Munoz Morales. Grande attesa per la sfilata sul red carpet di tutte le stelle del cinema: dove seguire l’evento in diretta.

Venezia 2022, alle 18:30 la prima sfilata della 79a edizione

Rocio Munoz Morales è già sbarcata al Lido. Dopo la presidentessa di giuria, Julianne Moore, approdata a Venezia nel pomeriggio di ieri in un look total Gucci di estrema eleganza, anche la madrina ha fatto il suo esordio. Prestandosi ai fotografi, la donna ha salutato il pubblico del festival del cinema, che a breve aprirà i battenti ufficialmente con la sua attesissima cerimonia di apertura.

Al via questa sera dunque, intorno alle 18:30 con le prime sfilate. Successivamente alle 19:00 sarà compito della madrina del Festival presentare la cerimonia, dopo il tappeto rosso. L’inaugurazione sarà visibile su tante piattaforme quest’anno, e sarà ancora la Rai il broadcaster ufficiale del Festival del Cinema.

Alle 18:45 su RaiMovie, canale in chiaro su digitale, sarà possibile seguire tutte le cerimonie in diretta. E ancora su RaiPlay – in streaming e da mobile sull’app – così come sui canali social della Biennale, e sui siti web dell’organizzazione.

La prima proiezione sarà quella di White Noise, nella categoria principale. La mostra si aprirà con Noah Baumbach e dal suo film tratto dal romanzo di Don DeLillo del 1985. Una critica sul consumismo e sulla globalizzazione, sugli effetti ambientali e le crisi energetiche, in una trama che a 37 dall’uscita del libro risulta quantomai attuale. Protagonista Adam Driver, nei panni di Jack Gladney e Greta Gerwig, nei panni della moglie Babbette.

La sezione Orizzonti, categoria dedicata al cinema giovane, proporrà per l’inaugurazione invece il film Princess di Roberto De Paolis. La pellicola tratta di una ragazza, giovane clandestina nigeriana, costretta a prostituirsi nelle periferie di una grande città.

Venezia 2022, i film in concorso in streaming sul sito della Biennale

Alcuni film potranno essere visti inoltre in Streaming sulle piattaforme ufficiali del sito della Biennale.

La mostra cinematografia di Venezia mette a disposizione, nella “sala web” ben 18 lungometraggi e 12 cortometraggi. Per la visione è necessaria la registrazione al Festival Scope, sito web ufficiale.

I film saranno sottotitolati in lingua italiana. Per gli appassionati inoltre, sarà disponibile anche una sezione a pagamento proprio sul sito Biennale Venezia, e su My Movies, che permetterà di vedere i film in concorso.

I costi vanno da 7,90 euro al mese, fino ai 70 euro dell’abbonamento annuale. Sia per i titoli gratuiti, che per i contenuti a pagamento, è necessario prenotarsi.