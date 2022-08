Antonino Spadaccino, ricordate lo storico concorrente di Amici? Oggi è diversissimo | FOTO

Amici di Maria De Filippi ha visto passare sul suo palco tantissimi talenti negli anni, nelle oltre 20 edizioni che sono andate in onda. Tra questi c’era il cantante Antonino Spadaccino che oggi è cambiato tantissimo. Ve lo ricordate? Ecco com’è diventato e cosa fa oggi.

Il talent più seguito in Italia è, di sicuro, Amici di Maria De Filippi, arrivato quest’anno alla sua 21 edizione e che ancora oggi continua ad avere un successo stratosferico.

La queen di Mediaset continua a scovare talenti in tutta Italia, che ogni anno riscuotono poi un grande successo. Tra di loro, nel lontano 2004, c’era anche Antonino Spadaccino, un bravissimo cantante dal timbro molto particolare. Ve lo ricordate? Ecco com’è oggi nel 2022.

Antonino Spadaccino, da concorrente di Amici a cantante professionista

Maria De Filippi, in più di vent’anni dall’inizio del suo talent, ha scoperto tantissimi professionisti, tra cui Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elodie, Sangiovanni, Irama e tantissimi altri.

Sul palco del programma di Canale 5 sono passati tantissimi ragazzi, tutti con lo stesso sogno, sfondare nel mondo dello spettacolo. Se torniamo indietro nel tempo al 2004, ricordiamo anche Antonino Spadaccino, che ha vinto quell’edizione.

Un cantante senza precedenti, un timbro molto particolare che appassionò il pubblico del programma, fino a proclamarlo il vincitore assoluto di quell’anno.

Dopo la vittoria, riesce a pubblicare il suo primo singolo “Ce la farò”, ottenendo anche il Disco d’oro grazie alle sue 15.000 copie vendute. Negli anni successivi pubblica altri due album e collabora con artisti importanti, come Silvia Mezzanotte, Daniele Stefani e Leda Battisti.

Diventa molto amico di Emma Marrone, che gli scrive una canzone “Resta ancora un po’”, un sodalizio che dura ancora oggi.

Inoltre, Antonino ha sperimentato anche l’esperienza in televisione, partecipando a “La pista” nel 2014 come coach e a “Bake Off Italia Celebrity Edition” vincendo insieme a Emma Marrone.

Ma com’è diventato oggi Antonino?

Com’è diventato oggi Antonino e quali sono i suoi progetti futuri

Dopo tanti anni dalla sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Antonino Spadaccino è molto cambiato, sia fisicamente che professionalmente.

È molto dimagrito da allora, tiene molto al lato estetico ma soprattutto si è evoluto professionalmente. Oggi ha 38 anni e continua a fare musica, la sua grandissima passione che non ha nessuna intenzione di lasciar andare.

In questi anni si è messo di nuovo in gioco partecipando a X Factor UK, durante la 15° edizione del programma inglese. Durante la sua partecipazione, è riuscito a far riconoscere il suo talento dai quattro giudici, in particolare da Robbie Williams, grande artista internazionale.

Quest’anno sta per presentarsi per Antonino un’occasione davvero speciale e unica: a luglio 2022, Carlo Conti ha annunciato tutti i concorrenti della nuova stagione di Tale e Quale Show.

Ebbene sì, Antonino Spadaccino è stato scelto per partecipare al programma, insieme ad altre star come Andrea Dianetti (altro talento che ha partecipato ad Amici), Valeria Marini, Gilles Rocca, Alessandra Mussolini e tanti altri.

Sarà una grande opportunità per il cantante, che sicuramente saprà come mettere in pratica anni e anni di studio nel canto, stupendo il pubblico con le sue esibizioni.

Non ci resta che augurargli in bocca al lupo per questa nuova avventura, i suoi fan non vedono l’ora di vederlo all’opera e di ascoltare ancora una volta in tv la sua ugola d’oro.