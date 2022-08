La Russia di Putin prende le distanze dall’eredità di Gorbaciov

La Russia sta valutando se tenere o meno un funerale di stato per l’ultimo leader sovietico. “Aspirava a offrire le proprie soluzioni a problemi urgenti”, afferma il Cremlino dell’ex presidente nelle sue condoglianze ufficiali.

Ci si aspettava la perdita dello statista che ha aperto il mondo ai milioni di cittadini dell’Unione Sovietica. Mikhail Gorbaciov (Stavropol, 91 anni) era anziano e soffriva di una grave malattia. Tuttavia, il Cremlino ha preferito prendersi del tempo dopo la sua morte per decidere se tenere o meno un funerale di stato in suo onore. Per Vladimir Putin, l’ultimo leader sovietico non ha mai smesso di essere l’uomo che ha tenuto le redini durante “la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo”, il crollo dell’URSS.

La Russia di Putin ‘imbarazzata’ nei confronti dell salma di Gorbaciov

“Mikhail Gorbaciov è stato un politico e uomo di stato che ha avuto un enorme impatto sul corso della storia mondiale”, esordisce il cordoglio ufficiale del Cremlino, una dichiarazione in cui Putin ha misurato ogni sua parola al millimetro. “Ha guidato il nostro Paese attraverso un periodo di cambiamenti complessi e drammatici, di sfide economiche, sociali e di politica estera su larga scala”, continua la sua dichiarazione prima di sottolineare che l’ex presidente ha capito che le riforme erano necessarie “e aspirava a offrire le proprie soluzioni. “a problemi urgenti.

Putin, che in passato ha ritenuto Gorbaciov indirettamente responsabile della perdita dello status quo russo nei confronti della Nato, ha evidenziato nelle sue condoglianze l’operato dello statista, una volta lontano dal potere. “Voglio sottolineare in particolare le grandi attività umanitarie, caritative ed educative che Mikhail Sergeivich Gorbaciov ha svolto negli ultimi anni”, ha aggiunto Putin.

“Un telegramma ferito. È visibile che Putin, da un lato, deve riconoscere la dimensione storica di Gorbaciov, ma solo nella politica internazionale, e, dall’altro, c’è il desiderio di sottovalutare il suo ruolo all’interno del Paese”, analizza il politico russo scienziata Tatiana Stanovaya. L’esperto sottolinea che Putin parla di riforme “e non di cambiamenti, una parola negativa per i russi invece di un pericoloso ‘cambiamento positivo’, e fa notare che il Cremlino dice velatamente che Gorbaciov “aspirava solo a trovare soluzioni”, un accenno di che non ha fatto altro per evitare la tragedia.

Alla domanda se Gorbaciov riceverà un funerale di stato, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha risposto questa mattina: “Non abbiamo ancora preso alcuna decisione. La giornata è iniziata e bisogna avere un po’ di pazienza”. Gorbaciov non sarà sepolto nella necropoli situata vicino alle mura del Cremlino e al mausoleo di Lenin nella Piazza Rossa. Lì riposano i resti di altri leader sovietici, incluso Stalin. Tuttavia, l’ultimo leader dell’URSS riposerà in pace nel cimitero di Novodevichy a Mosca con sua moglie, Raisa Gorbachova, che ha perso quasi un quarto di secolo fa.

In attesa di sapere se ci sarà un atto statale, i funerali di Gorbaciov si svolgeranno questo sabato al cimitero di Novodevichy a Mosca. Approvata anche la cerimonia di congedo alla Camera dei sindacati”, ha detto all’agenzia Interfax la figlia di Gorbaciov, Irina.“Ci ha regalato 30 anni di pace” La morte di Gorbaciov ha provocato reazioni ambivalenti sulla sua figura. Da un lato, la stampa russa ne ha messo in luce il peso storico e la sfaccettatura umanistica. D’altra parte, ha anche sottolineato la tristezza che la sua perdita ha causato in Occidente.

Per molti, le sue due grandi riforme, perestroika (ristrutturazione economica) e glasnost (trasparenza) sono culminate in una crisi clamorosa e solo Putin ha riportato il Paese al suo status di potenza. Anche un altro presidente nato dalla caduta dell’URSS, il bielorusso Alexander Lukashenko, ha pubblicato un messaggio di cordoglio alla famiglia in cui ha evidenziato “il suo personale contributo all’attenuazione delle tensioni internazionali e al disarmo nucleare globale alla fine del XX secolo.

Per molti, le sue due grandi riforme, perestroika (ristrutturazione economica) e glasnost (trasparenza) sono culminate in una crisi clamorosa

Lukashenko, aggrappato al potere dal 1994, ha cambiato la costituzione proprio all’inizio dell’offensiva russa sull’Ucraina e ha incluso la possibilità che Mosca dispiegasse armi di distruzione di massa nel suo paese. Gorbaciov ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 1990 per i suoi sforzi per portare la democrazia al suo popolo e porre fine alla Guerra Fredda attraverso il controllo delle armi nucleari.

Con le sue luci e ombre, l’eredità di Gorbaciov è stata spazzata via dalla faccia della Russia dopo due decenni di iper-leadership al Cremlino. “Ci ha regalato 30 anni di pace. Non ci sarà nessun altro regalo come questo”, è stato l’omaggio allo statista che l’anno scorso ha vinto il Premio Nobel per la Pace, dal direttore del quotidiano indipendente Nóvaya Gazeta, Dmitri Muratov. Il suo giornale ha sospeso la sua attività poche settimane dopo aver iniziato l’offensiva contro l’Ucraina dopo aver ricevuto diversi avvertimenti dalle autorità russe per la copertura della guerra.

Inoltre, Muratov è stato attaccato poco dopo mentre viaggiava su un treno, un incidente che è stato registrato. La polizia non ha indagato ulteriormente. “Non consideravo l’uccisione una virtù”, ha aggiunto il giornalista nella sua rubrica, ricordando che il giovane Gorbaciov ha visto in prima persona gli orrori della guerra. Invece, l’anziano Gorbaciov “era certo che il tempo fosse passato per risolvere i problemi dell’ordine mondiale con la forza”, come ha dimostrato con misure che vanno dalla fine dell’invasione sovietica all’Afghanistan al rilascio dei prigionieri politici.

Oggi la Russia sta vivendo un’altra guerra e numerosi oppositori sono fuggiti dal Paese o sono rinchiusi in carcere. Il Fondo Gorbaciov, creato dall’ultimo presidente dell’Unione Sovietica lo stesso mese in cui si è concluso, ha reso omaggio al suo fondatore con una foto in bianco e nero. Il sito web dell’organizzazione porta una sua citazione: “O il 21° secolo sarà il secolo dell’aggravamento totale di una crisi mortale, o sarà un secolo di purificazione morale e recupero spirituale dell’umanità”.

Grigori Yavlinski, membro dell’ultimo governo sovietico e autore nel 1990 del Programma di 500 giorni per la transizione dell’URSS al libero mercato, e poi presidente del partito liberale e filoeuropeo Yábloko, ringraziò Gorbaciov per aver dato la libertà “a centinaia di milioni di persone dentro e intorno alla Russia e in mezza Europa”. “[Gorbaciov] ci ha dato l’opportunità di vivere non in un’atmosfera di paura, bugie e ipocrisia, ma di determinare il nostro destino”, ha affermato l’ex ministro dell’Economia Andrei Nechayev, il primo capo delle finanze della Russia dopo la scomparsa dell’URSS.

Con l’apertura di Gorbaciov sono arrivati ​​i primi media indipendenti. Tra questi, la radio Echo of Moscow, fondata nel 1990 e liquidata quest’anno, all’inizio della guerra in Ucraina, dopo essere stata bloccata dal Cremlino per la copertura dell’offensiva russa. “Mikhail Sergeivich se n’è andato. Siamo tutti orfani”, ha scritto il suo ex direttore, Alexéi Venediktov, sul suo canale Telegram.