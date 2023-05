Venerdì 19 maggio ci sarà uno sciopero nazionale del trasporto aereo

Venerdì 19 maggio si prospetta uno sciopero nazionale del trasporto aereo. Le motivazioni dei sindacati: “Situazione rinnovi inaccettabile”.

“Da oltre sei anni – scrivono i sindacati – non si riesce a sottoscrivere il rinnovo contrattuale e la situazione è divenuta ormai inaccettabile“. Venerdì dunque il trasporto aereo subirà una frenata, con lo sciopero nazionale istituito da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Usb e Ugl Trasporto Aere. Disagi per i voli venerdì, con Ita Airways che tramite una nota ha commentato tutte le tratte che subiranno cancellazioni o rinvii. Il 68% dei clienti Ita Airways riusciranno a viaggiare nonostante lo sciopero. Anche l’Enac ha messo a disposizione un elenco con i voli cancellati.

Sciopero di 24 ore dei trasporti aerei nazionali venerdì 19

Una presa di posizione importante, quella dei sindacati, con FeLSA CISL, NIdiL CGIL e UILTemp che hanno deciso di unirsi alle iniziative di sciopero, aderendo a Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto AereoL’Usb. Venerdì dunque andrà in scena uno sciopero di 24 ore, che i lavoratori sfrutteranno per attenzione sulla questione dei rinnovi.

Da sei anni sul tavolo la tematica del rinnovo contrattuale, ma ancora nessuna svolta, denunciano le associazione. Lo scoro 3 maggio un altro sciopero aveva bloccato gli aeroporto d’Italia con una protesta durata in quel caso 4 ore, dalle 13 alle 17, che aveva coinvolto i piloti, gli assistenti della compagnia Vueling, e il personale anche di Air Dolomiti.

Stavolta l’attenzione è sui lavoratori del settore dell’handling, – coloro i quali si occupano dei servizi per l’assistenza a terra agli aerei ma anche ai passeggeri durante le varie soste negli aeroporti – spiegano i sindacati, che hanno bisogno dei rinnovi di contratti. Al fine, dicono le associazioni in difesa dei diritti dei lavoratori, di restituire loro dignità salvarle e tutele alla qualità della vita.

Una categoria che, soprattutto durante la pandemia dicono i sindacati si è sacrificata parecchio, mettendo a repentaglio anche la salute nella fase di ripresa per garantire il funzionamento degli aeroporti dopo la crisi dovuta al Covid. Così come la salvaguardia e gli spostamenti dei cittadini, che nel nostro Paese non sono stati soggetti a scene di caos che si sono verificate all’estero.

L’elenco dei voli cancellati da Ita Airways

Disagi dunque per la circolazione aerea venerdì, con Ita Airways che ha già cancellato 113 voli per il 19 maggio.

La compagnia in una nota è intervenuta facendo sapere di aver attivato un piano straordinario, e di stare lavorando per limitare il più possibile il disagio per i passeggeri. Quest’ultimi potranno riprenotare infatti i primi biglietti disponibili. Dai dati forniti dalla società, il 68% dei passeggeri riusciranno a volare lo stesso 19 maggio, mentre per tutti quei passeggeri che hanno comprato un ticket per venerdì si invita – fa sapere Airways – a controllare lo stato del volo prima di arrivare in aeroporto (tramite sito o numero verde).

La compagnia ha messo a disposizione dei clienti sui propri canali ufficiali un elenco completo di tutti i voli che subiranno cancellazioni. Anche L’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha condiviso una lista sul proprio sito con tutti i voli garantiti.