Infila dei chiodi in una banana, sorprendente quel che avviene in soli 10 minuti

Infila dei chiodi in una banana: quel che avviene in soli 10 minuti è davvero sorprendente. Anche tu devi assolutamente provare questa tecnica innovativa che cambierà la tua vita.

Sempre più persone stanno provando questa tecnica: infilare dei chiodi in una banana (ancora meglio se nella buccia). Perché mai dovresti provare anche tu a fare questa cosa? Te lo spieghiamo immediatamente.

Come puoi ben intuire, si tratta di un procedimento che ti ritornerà utile per la concimazione delle piante. Se sei un principiante o anche un esperto, saprai senza dubbio che per poter sopravvivere il più a lungo possibile, le tue piante hanno bisogno non solo di cura ma anche dei giusti nutrienti.

Purtroppo, talvolta, si è costretti a ricorrere a dei fertilizzanti chimici o artificiali per garantire la sopravvivenza dei nostri piccoli gioielli verdi. E se ti dicessimo che con questo trucchetto puoi far rinascere le tue piante, ci crederesti? Ecco come devi procedere. Siamo sicuri che questa tecnica diventerà per te di fondamentale importanza.

La tecnica innovativa che restituirà nuova vita alle tue piante

Prendersi cura di una pianta non è assolutamente semplice. Per quanto tu possa innaffiarla accuratamente o esporla in un ambiente a lei favorevole, se essa non ha i giusti nutrienti non riuscirà mai a sopravvivere.

Come fare in modo che la tua pianta possa vivere il più a lungo possibile? Ovviamente non solo dovrai travasarla quando necessario utilizzando il terreno adeguato ma dovrai fare in modo di nutrirla nella maniera più adeguata.

Il nostro consiglio è di non ricorrere se proprio non è necessario, all’utilizzo di fertilizzanti chimici e artificiali. Ci sono infatti tante soluzioni naturali che possono aiutarti a raggiungere lo stesso obiettivo e cioè la rinascita della tua pianta.

Per esempio sai che cosa succede se provi ad infilare dei chiodi in una banana? Quello che accade in 10 minuti ti lascerà senza parole. La tecnica che ti stiamo per spiegare è utilizzata soprattutto dagli esperti pollici verdi.

Si tratta di creare un fertilizzante fai da te che restituirà nuova vita alle tue piante. La prima cosa che devi fare è procurarti una banana ed infilare su di essa tanti piccoli chiodi.

Dopo aver fatto questo passaggio, lascia il tuo frutto in disparte per qualche giorno: vedrai che il ferro all’interno inizierà ad arrugginirsi rilasciando nella buccia tutte le sue sostanze migliori le quali andranno ad arricchire il terreno della tua pianta.

Che cosa dovrai fare adesso? Semplicemente togliere i chiodi dalla banana e mettere le bucce di banana, che avrai accuratamente tagliato in piccoli pezzi, all’interno del tuo vaso ricoprendole con un po’ di terra.

Bagna poi il terreno in maniera abbondante e aspetta il risultato: vedrai che le bucce di banana inizieranno a decomporsi e la tua pianta a rinascere. Conoscevi questo trucco? È davvero incredibile.

Sempre con le bucce di banana puoi realizzare anche un altro fertilizzante. Per questa ricetta procurati delle bucce e tritale dopo averle fatte essiccare per alcuni giorni. Otterrai una polverina. Versa poi questa polverina nel terreno e utilizzala una volta ogni 15 giorni. I risultati saranno strepitosi.

Non solo il frutto ma anche le bucce di banana sono ricche di potassio e fosforo, tutti nutrienti necessari per garantire la sopravvivenza e in taluni casi addirittura la rinascita delle tue piante.

Ma ce ne sono anche altri di trucchi che possono farti raggiungere lo stesso risultato. Per esempio, il fondo del caffè la prossima volta non lo buttare ma conservalo perché anche esso è un ottimo fertilizzante.

Devi sapere che il caffè possiede tante sostanze importanti come il magnesio, il calcio e il potassio. È ricco poi anche di sali minerali. Realizzare un fertilizzante naturale con i fondi di caffè è semplicissimo.

Che devi fare? Devi solo spargere la polvere all’interno del vaso dopo averla tenuta in acqua per circa tre giorni. Filtra il liquido e versarlo in un nebulizzatore o in un bicchiere e innaffia così la tua pianta: vedrai che risultati grandiosi!

Con questi sistemi potrai dimenticarti dei fertilizzanti chimici e non naturali. Infila dei chiodi in una banana o spargi la polvere di caffè nelle piante. Insomma, inizia ad utilizzare ciò che la natura mette a tua disposizione. In questo modo non soltanto farai del bene all’ambiente ma anche alle tue piante che rinasceranno in maniera naturale.