Il maltempo in Emilia Romagna ha fatto esondare in centro a Cesena il Savio

Non si arresta il maltempo che nelle ultime ore continua a perversare in gran parte dell’Italia. Maggiori criticità si stanno registrando in Emilia Romagna con allagamenti e 901 persone evacuate.

Allerta rossa non soltanto nella riviera romagnola ma anche nella regione delle Marche, in particolare nella zona di Senigallia dove il fiume Misa sta raggiungendo il livello di piena.

Non si arresta il maltempo in Emilia Romagna

Prosegue incessante l’ondata di maltempo in queste ore in gran parte dello stivale. Diramato lo stato di allerta rossa in Emilia Romagna e nelle Marche da ieri sera. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna al momento sono state evacuate 901 persone, la maggior parte di questi sono in provincia di Ravenna.

“Chiedo la massima attenzione da parte dei cittadini, che devono circolare il meno possibile e rimanere a casa. Se c’è la possibilità meglio rimanere ai piani alti e non avvicinarsi assolutamente ai corsi d’acqua”.

Queste le parole rilasciate dalla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, Irene Priolo la quale ha raccomandato i cittadini a prestare attenzione e limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari.

Grande preoccupazione per i fiumi in piena, raccomandando infatti di non avvicinarsi negli argini, di abbandonare le abitazioni a piano terra e gli scantinati. Il fiume Savio è esondato nel centro di Cesena, in una zona centrale della città.

Riccione è il paese romagnolo dove ha registrato maggiori criticità: chiusa la stazione ferroviaria e allagato il pronto soccorso dell’ospedale; molte vetture sono rimaste bloccate nei sottopassaggi.

Stato di allerta rossa anche in altre regioni

Lo stato di allerta rossa nelle ultime ore non è stato diramato solamente in Emilia Romagna ma anche in altre regioni d’Italia. Un maggio quindi davvero insolito per gran parte dello stivale che in queste ore sta registrando allagamenti e fiume in piena e rischio frane negli Appennini.

Nelle Marche c’è molta preoccupazione nella zona di Senigallia, dove il fiume Misa sta registrando i livelli massimi di piena. Infatti molte persone sono state fatte evacuare e alcune strade sono completamente allagate.

Anche la regione Toscana in queste ore è sotto la morsa del maltempo. Nel primo pomeriggio di oggi a causa delle forti raffiche di vento sono stati interrotti i collegamenti dal porto di Piombino verso l’Isola d’Elba.

Secondo quanto dichiarato dalla capitaneria di porto, invece, risultano essere regolari le corse verso Portoferraio.

Condizioni meteorologiche avverse anche al Sud e nelle isole , in particolar modo nella zona del palermitano. I vigili del fuoco sono intervenuti per diversi allagamenti in provincia tra Bagheria, Cefalù e Lascari.