Vecino vicino alla Lazio!

Proseguono i contatti tra la Lazio e l’entourage di Matias Vecino, la fumata bianca è ormai vicina con l’uruguaiano che si appresta a diventare un nuovo giocatore biancoceleste andando a rinforzare la squadra di Maurizio Sarri.



Da anni ormai Matias Vecino è un giocatore che piace molto ad Igli Tare che ora sta per ufficializzare u trasferimento fortemente voluto dal Maurizio Sarri per rinforzare il suo centrocampo.

Vecino è un giocatore dotato di grande dinamismo ed una grande capacità di inserimento che in carriera lo ha sempre portato a segnare molti gol.

Esploso nel nostro campionato con la maglia dell‘Inter ora per l‘uruguaiano la Lazio rappresenta un’ottima opportunità per concludere una carriera straordinaria in cui ha vinto anche uno scudetto con Antonio Conte.

Vecino-Lazio, ci siamo!

E’ Matias Vecino il prescelto di Maurizio Sarri per rinforzare un centrocampo che ha bisogno di esperienza e solidità dopo l’addio di Lucas Leiva.

Il giocatore uruguaiano è molto stimato dal tecnico biancoceleste che sta pressando la propria dirigenza per cercare di portare subito il giocatore a Formello.

Per il giocatore dell’Inter la società capitolina è pronta a proporre un triennale da circa due milioni di euro a stagione, cifra importante per un centrocampista che aiuterebbe i biancocelesti a fare un importante salto di qualità in una stagione che si preannuncia molto combattuta.

La Lazio ha deciso di esaudire ogni richiesta fatta dal proprio allenatore rinforzando la difesa con gli arrivi di Casale e Romagnoli e blindando il fenomenale centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic.

Maurizio Sarri dovrà essere bravo a migliorare una squadra che, nello scorso campionato, è stata troppo altalenante, alternando grandi vittorie con sconfitte pesanti ed inattese che hanno influito su una classifica non del tutto soddisfacente.

In questa stagione Claudio Lotito proverà a riportare il club in Champions League ed il mercato fin qui condotto è un chiaro segno della volontà di riportare il club ai massimi livelli del campionato italiano.

I tifosi biancocelesti sognano di lottare fin dai primi mesi per il quarto posto contro una Roma che con l’arrivo di Paulo Dybala ha un pò oscurato il grande lavoro svolto da Tare e compagni in questi mesi.

Il derby capitolino è già iniziato con Roma e Lazio che si stanno sfidando con colpi importanti ma con l’obiettivo comune di tornare finalmente a lottare per le prime posizioni della classifica in Serie A.