Vaschetta della lavatrice, a cosa serve il terzo scomparto? Non tutti lo sanno

Ecco a cosa serve la terza vaschetta della lavatrice. In molti aggiungevano l’ammorbidente, ma sbagliavano clamorosamente.

Vi sveliamo finalmente qual è la funzione del terzo scomparto che si trova all’interno della vaschetta della lavatrice. Una volta scoperto, siamo sicuri che lo userete sempre, perché vi permetterà di pulire i vostri vestiti in un modo semplice ma efficace.

Lavatrice, un elettrodomestico essenziale

La lavatrice è ormai ritenuta un elettrodomestico davvero comune, visto che è ormai reperibile in tutte le case degli italiani. Non tutti i cittadini del nostro Paese, però, sanno davvero come utilizzarla davvero.

Specialmente le lavatrici più avanzate e moderne, infatti, hanno dei programmi di lavaggio che non tutti sappiamo a cosa servono e che risultano particolarmente complessi. Ci sono anche delle parti della lavatrice, come quelle che troviamo ad esempio all’interno del cassetto, che magari non sfruttiamo al massimo.

Ciò può generare in noi frustrazione. Dovete sapere che le potenzialità delle lavatrici di ultima generazione sono davvero enormi. Vi consigliamo di leggere in modo accurato le istruzioni del produttore per scoprire tutti i dettagli del funzionamento del vostro elettrodomestico.

Nel caso in cui le abbiate perse, potreste collegarvi a Internet e cercare la versione digitale delle istruzioni, inserendo semplicemente il tipo di lavatrice di cui siete in possesso.

Soltanto allora potrete conoscere ogni dettaglio di quest’elettrodomestico e ottenere un bucato sempre pulito, profumato e splendente. Uno dei dubbi più diffusi è quello relativo, ad esempio, agli scomparti che si trovano dentro il cassetto della lavatrice.

Ecco che di seguito vi sveliamo qual è la loro funzione e, in particolare, a cosa serve il terzo scomparto che in tantissimi sbagliano a usare in un certo modo. Una volta scoperto, siamo sicuri che otterrete sempre capi puliti e lucenti e soprattutto privi di macchie.

Vaschetta della lavatrice, a che serve

In molti si chiedono a cosa serva il terzo scomparto della vaschetta della lavatrice. Ci sono lavatrici provviste solo di due scomparti, mentre molte altre dotate di tre.

Ed è proprio per quest’ultime che sorge il dubbio. In molti credono che il primo scomparto sia quello del detersivo, che il secondo sia quello dell’ammorbidente, magar in pastiglia, e che il terzo sia presumibilmente per l’ammorbidente liquido.

In realtà non è così. Quest’errore spesso provoca che i nostri vestiti e in generale tutto il bucato non risulti pulito e profumato come vorremmo.

Il fatto è che il terzo scomparto, in realtà è stato creato dai produttori per permettere l’inserimento del detersivo. Ma allora qual è la differenza tra il primo scomparto e il terzo? Questa è la domanda che si pongono in molti.

Dovete sapere che il primo scomparto è pensato per il detersivo che viene impiegato per realizzare il lavaggio canonico; il terzo, invece, per il detersivo che viene prelevato dall’elettrodomestico in fase di prelavaggio.

Sì, perché molte lavatrici consentono proprio di realizzare il prelavaggio sui capi più sporchi: nel terzo scomparto, quindi, dovremmo inserire quel detersivo particolarmente disinfettante e smacchiante, necessario in fase di prelavaggio.