Pras Michel, ex rapper dei Fugees, condannato in USA

By

Pras Michel, ex membro rapper del gruppo americano Fugees, è stato condannato in America per 10 reati diversi, tra le accuse anche spionaggio. Ora rischia fino a 20 anni di carcere.

Il verdetto è stato emesso dalla Corte distrettuale federale di Washington DC, la sentenza definitiva arriverà nelle prossime settimane. Il suo avvocato: “Ma la nostra battaglia non finisce qui”.

Pras Michel, famosa icona hip hop, condannato in America

Pras Michel è un famoso rapper haitiano, icona hip hop mondiale, e membro del trio del gruppo di rapper Fugees conosciuto in tutto il mondo.

È stato recentemente accusato e ritenuto colpevole di dieci reati differenti tra cui anche spionaggio a favore di un Paese straniero, frode bancaria e riciclaggio di denaro.

A ritenerlo colpevole dei reati a lui imputati è stata la Corte distrettuale federale a Washington Dc che ha emesso il verdetto nei giorni scorsi. Ora si attende la sentenza definitiva che arriverà nelle prossime settimane, rischia fino a 20 anni di carcere.

L’uomo, Pras Michel, all’uscita dal tribunale e dopo aver ascoltato il verdetto non ha voluto rilasciare commenti alla stampa, e non è arrivata nessuna dichiarazione neanche nelle ore successive.

Il suo avvocato ha invece voluto commentare quanto accaduto e si è definito “estremamente deluso” ciò vuol dire che non si aspettava un verdetto simile. Ha poi lasciato intendere che né lui né Pras Michel intendono arrendersi al verdetto.

Infatti nelle sue dichiarazioni ha anche espresso “Ma la nostra battaglia non finisce qui”, Questo ci fa capire che hanno tutta l’intenzione di proseguire la loro lotta legale.

La ricostruzione dei fatti

Secondo l’accusa, Pras Michel, ha organizzato e agevolato degli incontri tra il finanzieri malese Jho Low e alti funzionari che svolgono un ruolo fondamentale nell’amministrazione americana, inclusi gli ex presidenti degli Stati Uniti Donald Trump e Barack Obama.

Jho Low è attualmente sospettato di aver fatto sparire circa 4,5 miliardi di dollari di fondi sovrani appartenenti al suo Paese.

Dalla ricostruzione dei fatti avvenuta Pras Michel, rapper e producer discografico, ha reso possibile l’incontro tra Obama e Low, ed è stato pagato da quest’ultimo per scattare una foto con il presidente degli Stati Uniti d’America.

Il finanziere Low avrebbe pagato per questa foto Michel ben 20 milioni di dollari. In seguito poi Michel, si era poi impegnato ad organizzare un altro incontro questa volta tra Donald Trump e Jho Low.

Quest’ultimo incontro aveva l’obiettivo di convincere il presidente a far cadere le accuse mosse contro Jho Low. Low avrebbe fornito in cambio della caduta delle accuse un centinaio di milioni di dollari.

Jho Low in questi anni si era inoltre molto attivo nel mondo del cinema americano, aveva infatti incontrato diverse star di Hollywood ed aveva scelto di finanziare il film “The Wolf of Wall Strett” che ricordiamo ha come protagonista Leonardo DiCaprio.

Pras Michel ha seguito di queste vicende è stato accusato di dieci reati differenti e ritenuto colpevole. Anche il finanziere Jho Low è stato incriminato insieme a Michel, ma attualmente risulta introvabile. Secondo alcune fonti e gli investigatori l’uomo si sarebbe nascosto in Cina.