Valentina Vignali e il tumore: “Combatto, ma non ho paura”. Ecco come sta

Come sappiamo Valentina Vignali ha scoperto di avere un tumore. Ha lottato, si è sottoposta alle cure e ancora oggi continua la sua lotta. Ha vissuto momenti bui tra le mura di un ospedale di Pisa in cui ha scoperto di avere un carcinoma. Proprio qui è iniziata la sua battaglia e proprio qui oggi Valentina ritorna per delle visite di controllo. È con un post su instagram che ha voluto condividere con i suoi follower un momento decisamente importante della sua vita.

Valentina Vignali non si nasconde e dice di non aver paura di questo rivale. La giovane guerriera che ha scoperto di avere un carcinoma a soli 21 anni, mostra la sua routine ai follower. È proprio Valentina a definirla “una normale routine” di controllo in seguito alla scoperta del tumore alla tiroide.

Il volto Noto di Uomini e Donne, con un post spiega con parole semplici una classica giornata di una persona che deve combattere con un tumore alla tiroide come il suo. Valentina è tranquilla e non sembra per niente preoccupata di questa sua battaglia che ormai va avanti da un po’.

Vediamo insieme le condizioni di Valentina Vignali e le parole dell’ex vippona del Grande Fratello in merito a questa sua lotta contro il tumore che le è stato diagnosticato.

Valentina Vignali e il suo tumore

Valentina torna a Pisa, proprio nell’ospedale in cui ha trascorso uno dei momenti più difficili della sua vita, quello della battaglia contro il suo carcinoma. La famosa cestista Valentina Vignali è conosciuta non solo per essere un ottimo atleta, ma anche per essere stata da Uomini e Donne e al Grande Fratello vip come concorrente.

È molto amata dai suoi fan, che l’hanno sostenuta in questi momenti difficili. A Valentina infatti è stato diagnosticato un tumore alla tiroide quando era più piccola e ora con un post ha informato i suoi fan del suo stato di salute. È tornata infatti a Pisa, all’ospedale dove ha avuto inizio la sua battaglia, per poter sottoporsi a delle visite di controllo.

A soli 21 anni le è stato diagnosticato un carcinoma alla tiroide e da lì è iniziata la sua lotta contro questo grande male. Si è sottoposta a diversi interventi d’urgenza e sedute di radioterapia, ma a un certo punto le sono stati diagnosticati anche dei linfonodi con metastasi. Ciò ha creato ovviamente un crollo da parte di Vignali, che alla sua giovane età si è dovuto scontrare con un avversario decisamente potente. Ad oggi però sembra che stia meglio e il tumore alla tiroide si è fermato.

Il video di Valentina Vignali

Nel video appare serena e tranquilla dopo la visita che ha prontamente filmato con la telecamera del suo smartphone. Il tumore si è fermato e pertanto adesso non dovrà operarsi. La scelta di filmare una giornata tipo di una persona al quale è stata diagnosticata una malattia come la sua è di certo una scelta coraggiosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Vignali (@valentinavignali)

Non deve essere certamente semplice parlare apertamente di un momento così particolare della sua vita. Valentina però, vuole utilizzare i social non solo per raccontare momenti allegri della sua vita, ma lo vuole sfruttare come canale di informazione e di sostegno per tutte le persone che come lei stanno vivendo una situazione del genere .

La Vignali di certo è una ragazza forte, che nonostante l’età ha lottato e lotta tutto oggi con il suo tumore. I suoi controlli, data la presenza di un linfoma con metastasi continueranno e ci auguriamo che le sue condizioni migliorino ogni volta di più.