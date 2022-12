Crotone: operazione contro la ‘Ndrangheta a Rocca di Neto

By

Una nuova operazione delle forze dell’ordine ha colpito la ‘Ndrangheta calabrese a Rocca di Neto, in provincia di Crotone.

Sembra siano stati evidenziati dei collegamenti con gli Stati Uniti, per questo motivo partecipano alle indagini anche gli uomini dell’Fbi.

Operazione contro la ‘Ndrangheta

Continua l’impegno delle nostre forze dell’ordine contro la ‘Ndrangheta e in queste ore la polizia, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ha eseguito provvedimenti restrittivi a carico di diverse persone facenti parte di una cellula a Rocca di Neto, in provincia di Crotone.

Gli individui sono indagati di appartenere a un’associazione per delinquere di stampo mafioso, con collegamenti che hanno portato gli agenti fino agli Usa, per questo motivo all’operazione partecipa anche l’Fbi.

Mentre in territorio italiano si è proceduto con l’arresto si 18 persone a vario titolo, a New York ci sono delle perquisizioni in corso verso alcuni soggetti.

Secondo le accuse, l’associazione mafiosa gestiva attività illecite con proiezioni appunto anche negli Stati Uniti. In particolare, la banda aveva un gruppo satellite a New York, composto da italo americani che da tempo risiedevano nel territorio.

I provvedimenti di fermo sono stati emessi dal sostituto procuratore Paolo Sirleo, a capo dell’inchiesta insieme al procuratore della Repubblica Nicola Grattieri.

La ‘Ndrangheta in America

Nella relazione della Commissione antimafia si specifica che la ‘Ndrangheta è nella lista nera delle organizzazioni criminali più pericolose, stilata dagli Usa.

In effetti questa ha iniziato a stabilirsi all’estero fin dalle prime emigrazioni degli anni Cinquanta, principalmente proprio in territori americani e anche in Germania.

Dal riciclaggio di denaro allo spaccio di droga, fino a estorsioni e omicidi su commissione, la criminalità organizzata corre molto in America, anzi è considerato il gruppo più ricco e potente a livello globale, secondo il rapporto Europol 2013.

La massima diffusione in America si è verificata però molto prima degli anni Cinquanta, anche se in realtà non possiamo proprio parlare di ‘Ndrangheta ma di gruppi locali dediti alla criminalità sotto diverse forme.

Di recente si sono intensificate le attività legate al traffico di droga, grazie ai contatti con i cartelli in Messico, tuttavia come abbiamo visto nella notizia riportata oggi, è forte la collaborazione con il sud Italia, in particolare proprio con la regione Calabria che ha visto la vera e propria nascita della ‘Ndrangheta, intorno al XIX secolo.

Negli Usa ci sono molti membri della mafia calabrese che hanno intessuto alleanze e relazioni con i narcos.