Sciacca, pulmino travolge una scolaresca: 8 bambini feriti

I bambini stavano assistendo a una manifestazione all’aperto, quando il bus li ha travolti. Si ipotizza che il cambio del pulmino fosse in folle.

Improvvisamente il mezzo – parcheggiato su una strada in discesa- si è messo in moto, travolgendo i piccoli alunni dell’istituto Mariano Rossi di Sciacca. Trasferiti in ospedale, nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni.

Bus travolge una scolaresca a Sciacca

Otto alunni dell’istituto “Mariano Rossi” di Sciacca, provincia di Agrigento, sono rimasti vittima di un incidente, mentre stavano assistendo a una manifestazione all’aperto presso la scuola saccense il “Calogero Amato Vetrano”. Nessuno dei piccoli – tutti alunni di una quinta elementare – verserebbe in gravi condizioni.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un pulmino – parcheggiato su una strada in discesa – si sia improvvisamente mosso, travolgendo gli alunni, che non si sono resi conto di nulla perché erano di spalle.

Otto di loro e una maestra sono stati investiti e trasferiti d’urgenza in ospedale. Solo una bambina ha riportato un trauma al ginocchio. La dinamica dell’episodio è tuttora al vaglio della polizia municipale. Al momento si ipotizza che il cambio del pulmino fosse in folle.

Notizia in aggiornamento.