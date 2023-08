Valentina Ferragni posta sui social la prima foto con il nuovo fidanzato

Valentina Ferragni, sorella della nota influencer e imprenditrice digitale, dopo la rottura con il suo fidanzato storico Luca Vezil qualche ora fa ha pubblicato nelle sue pagine social le prime foto del suo nuovo amore, Matteo Napoletano, 9 anni più giovane di lei.

Il loro primo scatto di coppia pubblicato sui social, ritrae i due innamorati stretti in un forte abbraccio tra le acque di St. Barths, un’isola dei Caraibi. Tra i commenti che auguravano entrambi tanta felicità non sono mancati quelli degli haters in cui criticavano l’influencer per la differenza di età con il nuovo fidanzato.

Nuovo amore per Valentina Ferragni

Il cuore di Valentina Ferragni è tornato nuovamente a battere e poche ora fa si è decisa a rendere pubblica la relazione con Matteo Napoletano pubblicando il loro primo scatto insieme che li ritrae in vacanza tra le acque di St. Barths, un’isola dei Caraibi.

“Younger (or should I say younger?), wild and free”.

Queste le parole scritte a corredo della loro prima foto social in cui la sorella di Chiara Ferragni sottolinea la giovane età del fidanzato. Matteo Napoletano infatti, ha solamente 21 anni, 9 meno di lei. Secondo le prime indiscrezioni i due starebbero insieme da febbraio.

Le presentazioni con il clan Ferragnez

Chiusa definitivamente la relazione con Luca Vezil, la più piccola delle sorelle Ferragni è pronta per ufficializzare la relazione con il suo nuovo amore, il modello 21 enne, Matteo Napoletano.

Ovviamente, prima di rendere pubblica questa liason nei loro profili social, la sorella dell’imprenditrice digitale ha fatto le presentazioni in famiglia, con tutto il clan Ferragnez. Qualche giorno prima, infatti, mamma Marina aveva spoilerato uno scatto di una tavola con tutti i suoi cari, compreso la new entry.

“Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa”.

Questo il commento di Marina Di Guardo, dedicando alla nuova coppia un pensiero di Emily Brontë. Anche Chiara Ferragni non ha perso occasione di postare nelle scorse ore un augurio per la sorella minore, augurandole tutta la felicità che merita.

Non sono del loro stesso parere, invece, gli hater, i quali si sono scatenati con una valanga di commenti sotto la foto della nuova coppia, nata circa sei mesi fa. Valentina e Matteo sono stati presi di mira sia per la loro differenza di età, lei 30 anni e lui 21, sia per la vacanza da sogno che si sono concessi nell’isola dei Caraibi di St. Barths.