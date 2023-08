Morto il compagno di Sandra Bullock: era malato di Sla

By

Il 5 agosto scorso è morto Bryan Randall, il compagno di Sandra Bullock. Il famoso fotografo 57enne era malato di Sla. L’uomo per anni ha nascosto la sua malattia al pubblico, chiedendo riservatezza a tutti i suoi familiari.

Sandra Bullock e Bryan Randall si incontrarono nel 2015, quando il fotografo scattò delle foto per il compleanno del figlio dell’attrice. A partire da quel momento, fu quasi amore a prima vista, tanto che Bullock, all’interno di un’intervista, ha dichiarato:

“Ho trovato l’amore della mia vita”.

Bryan Randall, il compagno di Sandra Bullock, è morto a causa della Sla

Lutto per la famosa attrice americana Sandra Bullock. Il compagno Bryan Randall è deceduto all’età di 57 anni a causa della sclerosi laterale amiotrofica. L’uomo ha voluto tenere per anni la sua malattia segreta, non parlandone con nessuno, a parte i familiari.

Il fotografo e modello ha combattuto contro la malattia per ben tre anni, purtroppo lo scorso 5 agosto, non ce l’ha fatta e si è spento.

Ad annunciare il decesso sono stati i familiari dell’uomo, attraverso una nota diffusa da People:

“Con grande tristezza annunciamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia durata tre anni con la sclerosi laterale amiotrofica. Bryan ha scelto fin da subito di mantenere il suo percorso con la Sla privato e abbiamo fatto del nostro meglio per rispettare la sua richiesta”.

All’interno della nota i familiari affermano di essere immensamente grati ai dottori che lo hanno accompagnato in questo difficile percorso e agli infermieri che hanno impiegato tempo e cuore per Bryan e la sua famiglia.

Infine, la nota termina con la richiesta da parte della famiglia di rispettare la loro privacy, in modo da permettergli di affrontare adeguatamente il lutto e “accettare l’impossibile compito di dire addio a Bryan”.

La famiglia di Randall ha donato una grande somma di denaro alla ALS Association e al Massachussetts General Hospital, in memoria di Bryan.

La relazione tra la famosa attrice americana e Bryan Randall

La famosa attrice americana Sandra Bullock e il fotografo Bryan Randall si sono incontrati per la prima volta nel 2015, dopo che l’uomo aveva scattato alcune foto al figlio dell’attrice in occasione del suo compleanno.

Fin da subito i due si sono innamorati, dando vita ad una meravigliosa relazione, che per anni hanno tenuto privata.

L’ufficializzazione del rapporto avviene al matrimonio di Jennifer Aniston e Justin Theroux, in cui i due si presentano ufficialmente come coppia.

Di seguito all’ufficializzazione, Bullock ha parlato più volte della sua bellissima relazione, affermando di aver trovato l’amore della sua vita.

“Condividiamo due figli meravigliosi, tre con sua figlia, ed è la cosa migliore al mondo”.

Ha affermato l’attrice durante un’intervista avvenuta nel 2021.

L’attrice ha poi continuato raccontando che tipo di persona era il suo compagno, descrivendolo come l’esempio da far seguire ai suoi figli. Un uomo che le ha permesso di vedere il mondo attraverso una prospettiva diversa dalla sua, anche in momenti di disaccordo.