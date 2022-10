By

Dopo svariati anni passati l’uno al fianco dell’altra la coppia si dice addio.

Utilizzando come mezzo i loro profili Instagram hanno annunciato ai fan la notizia.

I due hanno deciso di separarsi e intraprendere percorsi di vita differenti ma, affermano loro stessi sui social, il rispetto e l’affetto reciproco ci sarà sempre e sarà ciò che li legherà sempre nonostante tutto.

Sono state molte le voci a circolare riguardo la rottura del fidanzamento tra Valentina Ferragni e Luca Vezil, ma sono stati loro stessi ad annunciare ai fan la fine della storia d’amore durata nove anni.

L’annuncio di Valentina e Luca tramite social

La Ferragni ha utilizzato Instagram per comunicare ai suoi fan la fine della storia d’amore con Luca Vezil. L’influencer ha pubblicato una storia in cui dichiara:

«Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta».

Anche Luca ha deciso di comunicare la rottura al pubblico appena tornato da Lanzarota, luogo in cui è stato per una piccola vacanza.

Circa 9 anni di relazione non sono pochi, ma Luca Vezil e Valentina Ferragni c’erano arrivati.

A questo punto è ufficiale che i due non abbiano alcuna intenzione di continuare le loro vite insieme ma come hanno già detto il loro è stato un rapporto sano e l’affetto che c’è tra di loro li unirà sempre nonostante la fine della storia d’amore.

L’amore dichiarato dei due ormai ex-fidanzati

Non è però troppo eclatante la notizia in quanto già da qualche tempo abbiamo potuto notare la lontananza tra i due e quindi potevamo già immaginare che qualcosa non andasse.

Ad esempio lo scorso agosto li abbiamo seguiti sui social e abbiamo notato che i due non erano in vacanza insieme.

Valentina era con Chiara Ferragni, la sorella, e tutta la sua famiglia in vacanza ad Ibiza. Mentre Vezil ha continuato la sua vita lontano, alle prese con impegni lavorativi.

Dopo questa estate separati però i due diedero notizie positive per rassicurare i fan facendo chiarezza sulla situazione e dichiarando che la lontananza non sempre è sinonimo di rottura all’interno di un rapporto di coppia.

Nonostante le ultime rassicurazioni però i due ad oggi non stanno più insieme. C’è una foto sul profilo della bella Valentina, l’ultima che li ritrae insieme, che è datata a luglio.

La didascalia di tale foto contiene una dedica, proprio per il compleanno di lui, in cui la Ferragni descrive il loro amore come un qualcosa che le ha cambiato la vita.

Per quanto riguarda lui invece lo vediamo postare sul suo profilo Instagram una foto con l’ormai ex fidanzata Valentina a settembre.

In quel post Vezil le confessa quanto orgoglio provi nei suoi confronti e quanto sia sinceramente fiero di lei per il traguardo tanto desiderato e poi raggiunto.

Quello di dare vita ad un suo personale marchio di gioielli. Ormai non c’è più amore fra i due, ma ribadiscono che tante cose resteranno uguali nel tempo come l’affetto e il rispetto reciproco.