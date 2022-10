Valanga di multe ai posti di blocco, così non puoi più circolare: 3100€ da sborsare

Ecco che vi riveliamo perché potreste ricevere una valanga di multe nel caso in cui circolaste a queste condizioni. Fino a 3100 euro.

Oggi vi parliamo di alcuni dei rischi della circolazione su strada e in particolare di un reato che non molti si aspettavano di commettere.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire in che modo non dovreste mai circolare con la vostra auto, rischiate grosso.

Come omologare gli pneumatici

Quando acquistiamo un’auto tendiamo a dare grande importanza ai suoi accessori o al suo aspetto esteriore e lasciamo in secondo piano le gomme del veicolo, che sono uno degli elementi più importanti poiché uno dei componenti che è in costante contatto con il suolo.

Per questo stesso motivo dobbiamo prestare loro particolare attenzione, al fatto che siano omologati per evitare possibili pericoli sia al momento dell’acquisto del veicolo che del cambio dei pneumatici.

Ma quali criteri devono essere soddisfatti dagli pneumatici per essere omologati? Sappiamo che tutte le informazioni sull’omologazione dei pneumatici possono creare confusione, quindi siamo qui per spiegarti e consigliarti quando si tratta di cambiare pneumatici e omologarli.

Innanzitutto, rispetto agli originali devono contenere lo stesso diametro esterno con una tolleranza del 3%, poi un indice di carico uguale o superiore, poi la tessa velocità o superiore e infine un profilo del cerchio di montaggio compatibile.

Tutti i pneumatici che non soddisfano questi requisiti non saranno considerati equivalenti ai loro originali, quindi sarà necessaria l’approvazione preventiva al momento della modifica.

Affinché lo pneumatico possa essere omologato, il suo diametro esterno non può superare il 10%. Se questo è al di sopra, sarà necessario spostare il veicolo ed eseguire una prova di frenata.

Come detto in precedenza, tutti gli pneumatici che hanno un indice di carico uguale o superiore a quelli originali possono essere omologati senza alcun problema e, in alcuni casi, non dovranno subire questo processo.

Se invece l’indice di carico è inferiore, ciascuno dei pneumatici deve supportare almeno la metà dell’MMA dell’asse su cui è montato.

Come regola generale, il pneumatico deve avere un codice di velocità superiore alla velocità massima dichiarata, se questa viene superata deve essere specificata su un’etichetta. Una volta conosciuti i requisiti, dovremo solo conoscere l’iter da seguire per ottenere l’omologazione degli pneumatici.

Ma cosa accade se non si rispecchiano i criteri di omologazione? Di seguito ve lo sveliamo.

Cosa si rischia, multe altissime

Non tutti lo sanno, ma non possedendo pneumatici omologati si possono ricevere delle conseguenze piuttosto spiacevoli.

In base alle leggi italiane, nel caso in cui si circolasse con pneumatici non omologati e si venisse beccati dalla polizia si rischierebbe il sequestro da parte delle autorità competenti.

M c’è di più, perché si arrivasse addirittura a importare, produrre e commercializzare pneumatici non omologati, si potrebbero ricevere delle multe salatissime, dai 779 ai 3.119 euro.

A stabilirlo è l’articolo 77 del Codice della Strada che è molto chiaro su questo.

E voi conoscevate queste leggi durissime contro il traffico di pneumatici non omologati e la loro circolazione impropria? Fatecelo sapere.