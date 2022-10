Kantè fuori tre mesi, niente mondiale per il francese

A circa cinque settimane dall’inizio del mondiale arrivano brutte notizie per la Francia con Didier Deschamps che dovrà difendere il titolo vinto nel 2018 senza Kante, il centrocampista del Chelsea ha subito un infortunio muscolare e dovrà stare fuori per circa tre mesi



Piove sul bagnato per N’Golo Kante, il numero 7 ha iniziato con qualche difficoltà la nuova stagione in Premier League raccogliendo pochissime presenze soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Graham Potter.

Il centrocampista francese si è infortunato durante un allenamento e gli esami strumentali ai quali si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra che lo costringerà vastare ai box per circa tre mesi.

Dopo il cambio di guida tecnica il Chelsea sembra aver trovato ormai le proprie sicurezze anche senza la presenza del proprio numero 7, brutta tegola invece per Deschamps che ha sempre ritenuto fondamentale il classe ’91 nella sua Francia.

Kante fuori per tre mesi, addio Mondiale!

I timori c’erano già da diverse settimane, ora però la notizia è diventata ufficiale, N’Golo Kante dovrà rinunciare al mondiale in Qatar.

Tanti i dubbi al momento per Didier Deschamps che si ritroverà a difendere il titolo mondiale senza Kante e con un Pogba ancora in forte dubbio.

Durante un allenamento con il proprio club, il classe ’91 ha subito una ricaduta al tendine del ginocchio, problema che lo tormenta ormai da diversi mesi.

I risultati degli esami sono stati chiari, per Kante non ci sono neanche le minime speranze per un recupero lampo, il francese tornerà in campo nel 2023 e dovrà sudare per riconquistarsi il posto da titolare nel nuovo Chelsea di Potter.

In queste settimane sono tante le voci intorno al campione del mondo che potrebbe addirittura lasciare la Premier League già a gennaio, tanti i club interessati a lui.

Da qualche giorno anche la Juventus si è mossa sul calciatore iniziando ad avere contatti con il suo entourage.

Sia con il Leicester che con il Chelsea, Kante ha dimostrato di essere un calciatore in grado di fare la differenza in tutte le competizioni grazie alla sua grande capacità interdizione.

Inutile dire come un calciatore come il numero 7 nella Juventus di adesso sarebbe fondamentale, le qualità di Kante non sono in discussione ed il calciatore ha ampiamente dimostrato di essere ormai diventato una assoluta garanzia per continuità di rendimento e personalità all’interno dello spogliatoio.