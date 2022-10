Robbie Coltrane, morto l’attore di Hagrid a soli 72 anni | Mondo del cinema in lutto

Il mondo di Harry Potter è in lutto per la morte di Robbie Coltrane, l’attore che ha interpretato Hagrid nella famosa saga.

Tutti abbiamo visto la saga di Harry Potter almeno una volta nella vita, e tra i personaggi più amati c’è sicuramente quello di Hagrid, il mezzogigante custode di Hogwarts, dai capelli lunghi, la barba folta, e un aspetto davvero molto buffo.

Per questo grandi e piccini sono in lutto per la morte inaspettata di Robbie Coltrane, l’attore che lo ha interpretato in ogni film. La notizia è stata diffusa dall’Hollywood Reporter, dopo la conferma delle persone più vicine all’attore.

La notizia è stata diffusa dalle principali testate statunitensi nell’ultima ora: Robbie Coltrane, l’attore che ha interpretato Hagrid nella saga di Harry Potter, è morto in un ospedale in Scozia, all’età di 72 anni.

Sebbene questa notizia abbia lasciato di stucco la maggior parte di noi, la malattia dell’attore era nota da già due anni. Infatti aveva smesso di girare già da un paio di anni. Ha girato anche molti altri film, ma sicuramente il ruolo in Harry Potter è quello per cui verrà maggiormente ricordato da grani e piccini.

Lui stesso aveva detto che, sebbene in futuro lui non ci sarebbe più stato, sarebbe comunque rimasto al mondo come Hagrid, e le generazioni avvenire lo avrebbero conosciuto così.

Non è noto quale malattia abbia causato la sua morte. L’attore e comico era nato nel 1951, figlio di un medico e un pianista, e la sua carriera era cominciata negli anni ottanta. Oltre che nel cinema, Robbie Coltrane ha lavorato anche nella stand-up comedy e nel teatro.

La notizia si è presto diffusa tra i fan di Harry Potter, che stanno già manifestando il loro cordoglio sui social, in particolare su Twitter, condividendo frasi e fotografie dai film.

I’ll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022