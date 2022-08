Vaiolo delle scimmie, primo caso a Cuba: è un turista italiano

Si tratta di un turista italiano. Anche a Cuba è stato certificato il primo caso di Vaiolo delle scimmie. L’uomo, in vacanza, sarebbe adesso ricoverato in gravi condizioni di salute

Cuba, turista italiano positivo al Vaiolo delle scimmie: è grave

Il ricovero appena due giorni dopo l’approdo in terra cubana, lo scorso mercoledì, quando dopo un malore l’uomo si è recato all’ospedale. Nelle ore successive all’ospedalizzazione, il turista è stato trasferito in terapia intensiva a causa di un arresto cardiaco.

Sono state le lesioni riportate alla cute che hanno insospettito i medici di un possibile caso di vaiolo. Dopo aver inviato campioni al laboratorio dell’istituto di medicina tropicale Pedro Kpuri, l’infezione ha avuto conferma nella mattinata dello scorso sabato 20 agosto.

Non è ancora nota l’identità del paziente. Le autorità cubane non hanno infatti fornito al momento ulteriori dettagli. Si tratta in ogni caso del primo positivo sull’isola, mentre le autorità del luogo stanno cercando di ricostruire gli spostamenti del viaggiatore nelle 48 ore che intercorrono dal suo arrivo al suo arrivo in ospedale.

Vaiolo delle scimmie, turista italiano positivo a Cuba: monitorati gli spostamenti

Pare che l’uomo abbia alloggiato in una casa in affitto dell’Avana per poi spostarsi e visitare le province occidentali dell’isola. Il ministero della Salute cubano si è impegnato in queste ore dunque per ricostruire tutti gli spostamenti, in modo da poter montatore la situazione.

Il comunicato del ministero è arrivato nella serata di ieri, sabato 20 agosto. “paziente maschio, di nazionalità italiana” si legge nella nota, do si parla anche delle condizioni del turista.

L’uomo al momento rimane, da quanto si apprende, sotto cure dei medici cubani con la speranza di un miglioramento nei prossimi giorni. Qualora le sue condizioni dovessero stabilizzarsi si prevede un trasferimento in Italia. Le sue condizioni, da quanto risulta, sarebbero ancora gravi al momento.