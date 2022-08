Bianca Jagger: Papa Francesco deve intervenire sul Nicaragua “sconvolto”

Bianca Jagger, difensore dei diritti umani del Nicaragua, ha esortato papa Francesco a intervenire contro una dittatura “sconfinata” che perseguita vescovi e sacerdoti cattolici nella sua travagliata patria.

“Il suo silenzio è la mia più grande delusione, il Papa non è davvero consapevole di quello che sta succedendo in Nicaragua?” lei disse. Una serie di recenti arresti di sacerdoti e la chiusura di stazioni radio cattoliche è culminata la scorsa settimana nel “rapimento” di Rolando Alvarez, vescovo di Matagalpa, che dall’inizio di agosto viveva agli arresti domiciliari nella città del nord.

Bianca Jagger: “Perché il Papa ha abbandonato la sua chiesa in Nicaragua?”

Sospetti agenti della sicurezza dello Stato hanno sfondato la sua porta d’ingresso per sequestrare lui, altri cinque sacerdoti e sei laici che sono stati cacciati via nelle prime ore di venerdì mattina. Il vescovo è stato portato a Managua, la capitale, e tenuto sotto scorta in una casa dove i parenti e il cardinale Leopoldo Brenes, arcivescovo di Managua, avevano avuto il permesso di vederlo, ha detto in seguito la polizia.

Gli altri trattenuti nel raid erano ancora in fase di elaborazione. “Sono profondamente rattristata nel vedere che il santo padre non ha lanciato un appello a nome dei suoi vescovi”, ha affermato Jagger, presidente della Fondazione Bianca Jagger per i diritti umani. “Perché ha abbandonato la sua chiesa in Nicaragua? Perché non ha condannato la persecuzione implacabile e violenta?”.

Dopo aver incarcerato o esiliato i suoi oppositori politici, Daniel Ortega, l’anziano despota del Nicaragua, e la sua potente moglie e vicepresidente, Rosario Murillo, stanno ora prendendo di mira l’ultimo obiettivo sul loro cammino, i loro critici cattolici – e il principale tra loro Alvarez, un carismatico , figura molto amata e nota per la sua difesa dei diritti umani. I social media lo hanno mostrato mentre pregava davanti al cordone della polizia antisommossa che aveva circondato la sua chiesa e gli alloggi dal 4 agosto.

In un’altra clip gli fa una serenata con una canzone tradizionale nicaraguense, Amigos. “Guardarlo mi ha fatto venire le lacrime agli occhi”, ha detto Jagger. “È un uomo di amore e di perdono”. Vari altri sacerdoti sono stati posti agli arresti domiciliari, compreso uno che è stato filmato mentre teneva una messa nel suo cortile e consegnava ostie per la comunione attraverso la ringhiera ai fedeli riuniti in una strada fuori.

Tali scene ricordano la persecuzione dei cattolici sotto l’ex dittatore cubano Fidel Castro, uno dei più fedeli sostenitori di Ortega fino alla sua morte nel 2016. Il Papa potrebbe non essere intervenuto direttamente nel conflitto del Nicaragua con la Chiesa, ma si dice che abbia esortato un altro eminente vescovo, Silvio Báez, che aveva servito in Vaticano per un decennio, a fuggire dal Nicaragua per Miami nel 2019, dicendogli: “Non voglio un altro martire” – un riferimento al vicino arcivescovo di El Salvador Oscar Romero, ucciso a colpi di arma da fuoco sul suo altare nel 1980.

A marzo, il governo ha deportato il nunzio pontificio Waldemar Stanislaw Sommertag. Il mese scorso, 18 suore dell’Ordine delle Missionarie della Carità di Madre Teresa sono state espulse dal Paese. Un ex rivoluzionario “sandinista” e icona della sinistra, Ortega, 76 anni, sta cominciando a somigliare al dittatore sostenuto dagli americani che ha rovesciato nel 1979. Invece della libertà e del progresso che una volta aveva promesso, oggi presiede uno dei più poveri, paesi repressivi nel mondo.

La sua rielezione per un quarto mandato in carica lo scorso anno è stata liquidata da Europa e America come una “falsa” dopo aver rinchiuso tutti i principali candidati dell’opposizione, inclusi alcuni dei suoi disillusi, ex compagni d’armi rivoluzionari. Ma Jagger incolpa anche Murillo, 71 anni, la first lady e vicepresidente rinomata per la sua vena superstiziosa, e indossa un anello turchese su ogni dito, che si dice protegga gli spiriti maligni.

“Rosario Murillo è un individuo diabolico, perverso e completamente sconvolto”, ha detto Bianca Jagger. “Odia i leader religiosi cattolici, accusandoli di connivenza con i gruppi politici per rovesciare il governo”. Una rivolta popolare nel 2018 è stata repressa dalla polizia che ha ucciso 300 manifestanti, tra cui studenti che si rifugiavano in una chiesa, e ne ha ferite altre migliaia.

“Ora, dopo aver affrontato l’opposizione politica, hanno dichiarato guerra alla chiesa”, ha detto Bianca Jagger, che ha lasciato la sua patria da giovane donna negli anni ’70 per studiare a Parigi e poi è diventata probabilmente la più famosa donna del Nicaragua al mondo quando si è sposata Mick Jagger, il cantante dei Rolling Stones, nel 1971 (hanno divorziato nel 1978).

Dall’inizio dell’anno, il governo del Nicaragua ha chiuso 1.406 organizzazioni non governative, inclusi enti di beneficenza che forniscono servizi sanitari e cibo nelle aree povere, secondo la rivista Confidentcial che, come praticamente tutti gli altri media indipendenti, è stata chiusa in Nicaragua. I suoi giornalisti sono fuggiti nella vicina Costa Rica dove pubblicano online.

All’inizio di agosto, il governo ha chiuso sette stazioni radio gestite dalla chiesa. Oltre a Cuba, la Russia è sempre più attiva in Nicaragua, fornendo armi e sicurezza al regime: il marchio da parte del governo delle organizzazioni della società civile come “agenti stranieri” sembra essere stato ispirato dalle tattiche di Vladimir Putin per schiacciare l’opposizione interna. Jagger credeva che il Vaticano si fosse astenuto dal criticare il governo nicaraguense perché sperava di negoziare con Ortega.