Il Chelsea crolla con il Leeds, 3-0 pesante per Tuchel

Crolla il Chelsea di Thomas Tuchel ad Elland Road: prima il clamoroso errore di Mendy poi l’espulsione di Koulibaly, nel mezzo tanto Leeds che confeziona tre gol e umilia i Blues in chiara giornata negativa dopo il buon pareggio contro il Tottenham



Prima sconfitta stagionale per il Chelsea che affonda sotto i colpi di un ottimo Leeds che ottiene con merito tre punti al termine di una partita letteralmente dominata dai ragazzi di Marsh.

Preoccupante il crollo avuto dalla squadra di Tomas Tuchel, mai veramente in partita ed in netto ritardo di condizione rispetto agli avversari. Sono 5 i gol subiti dalla difesa del Chelsea in appena tre giornate di campionato, decisamente troppi per una squadra che ha l’obiettivo di lottare per vincere la Premier League.

Crolla il Chelsea, 3-0 per il Leeds

Non parte neanche malissimo il Chelsea che, nei minuti iniziali, prova ad aprire la difesa dei padroni di casa con la velocità di Sterling e Mount, il clamoroso errore in fase di rilancio di Mendy però regala il vantaggio ad Aaronson spianando la strada al successo dei padroni di casa.

Nella ripresa i Blues tentano una reazione e creano qualche pericolo ai padroni di casa senza però mai dare la sensazione di poter dominare gli avversari.

Harrison chiude i conti con il gol del 3-0, nel finale Koulibaly rimedia il secondo giallo guadagnandosi la prima espulsione in carriera in Premier League.

Ad Elland Road il migliore in campo è sicuramente Harrison, vero faro del centrocampo del Leeds e decisivo nella vittoria dei suoi con l’assist del 2-0 ed il gol del definitivo 3-0.\

Senza idee e soprattutto con una fragilità difensiva evidente il Chelsea crolla rimanendo con quattro punti in tre giornate di campionato, Liverpool e ,soprattutto, Manchester City avranno ora la possibilità di scappare via già dopo 270 minuti di Premier League.

Thomas Tuchel (non presente in panchina per la squalifica rimediata dopo il faccia a faccia con Conte), dovrà analizzare attentamente questa sconfitta ripartendo dalle proprie certezze e lavorando su una difesa che i queste prime giornate è apparsa certamente troppo vulnerabile per le alte aspettative del club.

Allunga quindi il Tottenham di Antonio Conte che, aspettando il Manchester City, si gode il secondo posto in classifica alle spalle dell’Arsenal, unica formazione inglese, per il momento, a punteggio pieno in campionato.

La Premier League è iniziata subito con il botto, tante sorprese e spettacolo garantito in Inghilterra!