Vaccini: da lunedì al via le prenotazioni con i bivalenti

Ad annunciare la possibilità di prenotare la dose vaccinale anche per gli under 60, a partire dal prossimo lunedì, il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Nicola Magrini.

Per le prossime settimane, invece, arriveranno 19 milioni di dosi di vaccino bivalente, tra Pfizer e Moderna, come annunciato da Franco Locatelli.

Vaccini bivalenti: da lunedì sarà possibile prenotarli

Dal prossimo lunedì 12 settembre partirà la prenotazione dei vaccini bivalenti in Italia.

Ad annunciarlo è Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), intervenuto durante un incontro tenutosi in merito alla campagna vaccinale contro il coronavirus.

Dal prossimo lunedì si potranno quindi prenotare le dosi di vaccino bivalente e somministrarle. Le richieste potranno essere avanzate non solo dagli over 60, ma anche da altri soggetti.

Il presidente del Css, Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ha inoltre annunciato che sono in arrivo per le prossime settimane 19 milioni di dosi di vaccino bivalente, tra Moderna e Pfizer.

Le somministrazioni saranno effettuate in primis per le persone che sono in attesa della seconda dose del richiamo – la quarta dose – quindi soggetti con fragilità e over 60, inclusi operatori del servizio sanitario, donne in attesa e ospiti delle Rsa.

Dopodiché le somministrazioni potranno toccare anche agli under 60 che ne faranno richiesta.

Vaccino bivalente: efficace contro Omicron 1, 4 e 5 Tra qualche giorno l’Agenzia europea del farmaco, Ema, dovrebbe autorizzare il vaccino bivalente denominato Wuhan-Omicron 4-5. Entro fine mese questo booster aggiornato, efficace contro la variante al momento più diffusa, dovrebbe arrivare anche nel nostro Paese. Il presidente del Css, Locatelli, ha quindi fatto chiarezza in merito, assicurando che il vaccino contro Omicron BA.1 è risultato:

“capace di produrre una risposta degli anticorpi neutralizzanti contro la variante BA.1, ma anche contro BA.4 e BA.5, il 90% dei ceppi isolati in Italia.”

Questi vaccini, assicura Locatelli, saranno quindi utili per prevenire il rischio di sviluppare gravi sintomi della malattia.

Si consiglia quindi di procedere con la somministrazione del bivalente che già è stato autorizzato e di cui si potrà fare richiesta dal 12 settembre.

Per quanto concerne gli over 12, il vaccino bivalente è autorizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco e dall’agenzia europea del farmaco per chi non avesse ancora effettuato la terza dose e si potrà sempre farne richiesta, senza alcun obbligo.

Nei prossimi giorni le singole regioni della penisola riceveranno indicazioni in merito alle modalità di somministrazione dei vaccini bivalenti, dando sempre priorità alle categorie a rischio.