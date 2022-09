Paredes si presenta: “Ho sempre voluto giocare nella Juventus”

Leandro Paredes e la Juventus si sono fortemente voluti e, dopo una lunga trattativa, si sono trovati con l’obiettivo di vincere insieme e regalare tante gioie al pubblico bianconero.

Il centrocampista argentino si è ufficialmente presentato in conferenza stampa ed ha speso subito grande parole per la sua nuova squadra coronando finalmente il sogno di indossare la maglia della Juventus



A pochi giorni dal suo arrivo ufficiale in bianconero Leandro Paredes si è già preso la Juventus, Massimiliano Allegri ha fortemente voluto il centrocampista argentino e lo ha subito schierato titolare sia contro la Fiorentina che nell’esordio europeo contro il Paris Saint-Germain.

Paredes è il giocatore che mancava nella rosa bianconera e, come dimostrato nella sfida contro i parigini, la presenza del classe ’94 in mezzo al campo trasmette più sicurezza anche a Rabiot e Locatelli che sono liberi di inserirsi senza palla.

Contro i campioni di Francia Leandro Paredes è stato il migliore in campo della Juventus ed ora è pronto a riportare i bianconeri ad essere competitivi per lo scudetto dopo due stagioni molto difficili.

Paredes: “Sognavo di venire alla Juventus”

Esploso con le maglie di Empoli e Roma Leandro Paredes è migliorato notevolmente nella sua esperienza a Parigi ed è tornato in Italia con l’obiettivo di diventare il nuovo leader del centrocampo bianconero.

Nella conferenza stampa di presentazione ufficiale l’argentino ha ribadito la sua forte volontà di vestire questa maglia e l’ambizione di diventare un pilastro del club torinese.

Paredes e Di Maria sono molto amici fuori dal campo e il centrocampista ha ammesso di aver parlato molto con il fideo durante questi mesi estivi, ora i due argentini hanno l’obiettivo di fare bene alla Juventus per poi coronare il sogno di vincere il mondiale con la maglia dell’Argentina.

Leandro Paredes per questa sua nuova avventura ha scelto di indossare la maglia 32, numero molto caro all’argentino che lo ha indossato nella sua prima esperienza tra i professionisti con il Boca Juniors.

La Juventus domenica ospiterà la Salernitana e, con ogni probabilità, Paredes sarà di nuovo in campo dal primo minuto per cercare di dare geometrie e qualità alla manovra bianconera.

Massimiliano Allegri aspetta il pieno recupero di Paul Pogba e Federico Chiesa ma nel frattempo si gode la qualità del classe ’94, il centrocampista tanto cercato dal tecnico livornese che è finalmente arrivato a Torino per trascinare la Juventus allo scudetto.