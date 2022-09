Bonus energia, 300 € per le tue bollette: ti entrano subito i soldi sul conto

Un grande problema il caro bollette in questi mesi, causato anche dalla guerra in Ucraina. In Italia, alcune famiglie potranno usufruire di un bonus sociale per attutire le spese dell’energia. Una notizia molto importante per tutte le famiglie, ecco come avere subito i soldi sul conto corrente.

L’inflazione, la guerra in Ucraina e altri fattori importanti hanno fatto aumentare non di poco il caro bollette, che sta influenzando la vita economica di tantissime famiglie italiane.

Ecco perché il governo Draghi ha previsto dei bonus sociali per disagio economico, per aiutare le famiglie a pagare le bollette. Ma a quanto ammonta il bonus energia e come si fa ad ottenerlo? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere per richiederlo.

Che cos’è il Bonus Energia

Quando parliamo di Bonus Energia ci riferiamo a quelle agevolazioni previste del Decreto Aiuti Tar, sviluppato dal governo di Mario Draghi che, nonostante verrà sostituito tra qualche settimana. sta provvedendo ad aiutare gli italiani per il caro bollette.

Con Bonus Energia si intende l’insieme delle misure messe in campo dal Governo per contrastare i rincari energia, che in questi mesi stanno interessando numerose famiglie italiane.

Questi sono il potenziamento del bonus sociale luce e gas per gli utenti domestici che vertono in condizioni svantaggiate, la riduzione dell’IVA al 5% sul gas sia per le famiglie che per le imprese, l’azzeramento degli oneri generali di sistema per le utenze a bassa tensione (fino a 16,5 KW) e la possibilità di pagare le bollette in 10 rate, ma solo per quelle emesse dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.

Il bonus viene assegnato in base all’ISEE del nucleo familiare: infatti, i requisiti sono specifici e indicano come beneficiari coloro che percepiscono un reddito non superiore agli 8.265 euro, oppure coloro che hanno quattro figli a carico e un ISEE non superiore ai 20.000 euro.

Inoltre, può usufruire del bonus energia anche un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Il bonus energia è praticamente uno sconto sulla bolletta, che avviene a chi lo richiede, soprattutto parliamo di famiglie in una grave condizione di disagio economico o anche fisico.

Bonus energia: a quanto ammonta e dove è già attivo

In tantissimi comuni italiani, il bonus energia è già attivo e i cittadini possono richiederlo direttamente sui siti web dei comuni.

Ad esempio, questo è già attivo in una piccola cittadina in provincia di Padova, Albignasego, dove ogni famiglia richiedente può ottenere fino a 300 euro totali di bonus per pagare le bollette. Ricordate che il bonus va richiesto esclusivamente dal titolare di una fornitura elettrica, o di gas, pena l’esclusione.

Anche nel comune di Casalnuovo di Napoli è possibile richiedere il bonus energia comunale, dove è stato previsto un fondo da 300.000 euro per erogare alle famiglie aventi diritto questo nuovo sostegno. Le famiglie richiedenti potranno ricevere un importo di massimo 200 euro, per poter pagare le proprie bollette. Fino al 12 settembre c’è tempo per inviare la domanda e cercare di ottenere il bonus.

Anche a Brescia è già attivo il bonus energia comunale, al quale i cittadini possono accedere e, anche qui, ammonta a 300 euro per famiglie con a carico minori, mentre 200 euro per tutti gli altri.