Avendo da poco terminato il suo turno di servizio per conto di un’associazione all’ospedale Torrette, l’autista dell’ambulanza ha deciso di dare un passaggio ad un suo amico e recarsi in seguito in discoteca.

Il mezzo di soccorso non si trovava, all’ospedale gli altri operatori iniziavano ad allarmarsi per il ritardo tanto che pensavano fosse successo qualcosa, un incidente. L’autista però era solo in discoteca con un amico.

Questo strano episodio è avvenuto nella notte fra sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre 2022. Protagonista è un ragazzo di trent’anni, operatore sanitario di Ancona, che è subito stato rintracciato dai poliziotti e denunciato per essersi appropriato indebitamente di un mezzo di soccorso.

Il curioso episodio dell’ambulanza in discoteca

Il fatto è successo a Macerata, Civitanova Marche.

Un ragazzo di trent’anni, impiegato come operatore sanitario, ha deciso di recarsi con un suo amico in discoteca con il mezzo di soccorso una volta finito il suo turno di servizio.

Quindi una volta finito di lavorare il trentenne, anziché riportare l’ambulanza indietro, ha deciso di andare verso un locale per passare la serata in compagnia del suo amico.

L’operatore sanitario ovviamente è stato scoperto dalla polizia ed è stato subito denunciato.

Il trentenne, impiegato all’ospedale di Torrette come operatore sanitario per un’associazione, aveva appena trasportato un paziente all’ospedale Murri di Fermo.

Ma una volta terminata l’operazione non è più rientrato e dopo circa qualche ora è stata avvisata la polizia che ovviamente ha subito avviato una ricerca al fine di trovare il veicolo.

Il veicolo ritrovato nel parcheggio della discoteca

L’ambulanza, parcheggiata davanti una discoteca di Civitanova, è stata riconosciuta da una volante del commissariato.

In questo modo è stato anche rintracciato l’uomo.

L’autista trentenne è stato subito richiamato dagli agenti, ma l’uomo era completamente ignaro della situazione e di ciò che stava accadendo.

Infatti l’operatore sanitario ha tranquillamente raccontato la verità, ovvero di essersi fermato per un momento presso casa sua per cambiarsi gli abiti e in seguito uscire con un amico.

Le conseguenze per l’autista

L’ambulanza è stata ovviamente sequestrata da una pattuglia della Polizia stradale e l’operatore sanitario e autista del mezzo è subito stato accompagnato in commissariato.

È stato denunciato per appropriazione indebita del mezzo dai poliziotti e gli è stata fatta una multa in quanto non aveva neanche con sé la patente di guida mentre era alla guida del mezzo.

L’ambulanza al termine di tutto ciò è stata riportata all’ospedale di Torrette.