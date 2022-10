Pioli-Milan, ufficiale il rinnovo fino al 2025

By

Dopo tanta attesa arriva finalmente l’ufficialità con Stefano Pioli che ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2025, il tecnico Campione d’Italia ha ottenuto anche un importante (e meritato) aumento d’ingaggio.



Arrivato nell’ottobre del 2019 tra tante critiche Stefano Pioli è riuscito in pochi anni a trasformare il Milan portandolo fino alla strepitosa cavalcata scudetto della scorsa stagione.

Nel primo pomeriggio il tecnico emiliano ha firmato il rinnovo contrattuale con i rossoneri legandosi al Milan fino al 2025, ora l’obiettivo suo e della nuova società è quello di riportare il club ai massimi livelli anche in Champions League.

Il lavoro fatto da Pioli sulla panchina del Milan è straordinario, il classe ’65 è riuscito a valorizzare i tanti giovani presenti all’interno della rosa creando in pochi mesi una squadra compatta e solida che è tornata a vincere il tricolore dopo 12 anni dall’ultima volta.

Anche in questa stagione i rossoneri hanno iniziato con il piglio giusto e martedi avranno la possibilità, battendo il Salisburgo a San Siro, di qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League.



Pioli rinnova con il Milan, ora i rossoneri vogliono tornare grandi anche in Europa

Stefano Pioli sarà l’allenatore del Milan fino al 2025, è stata la stessa società rossonera a comunicare il rinnovo con il proprio allenatore tramite i canali social.

L’ufficialità è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi che vedo nel tecnico emiliano il principale artefice della rinascita del club.

Pioli ha fatto parlare il campo e in questi tre anni si è guadagnato anche un importante aumento d’ingaggio, guadagnerà infatti 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2025 (il precedente contratto scadeva a giugno 2023).

Era stato lo stesso allenatore a spazzare via ogni dubbio sul suo rinnovo, Pioli aveva infatti affermato in conferenza stampa di aver già trovato l‘accordo con il club preannunciando che l’ufficialità sarebbe arrivata nel giro di pochissimi giorni.

Sorriso amaro però per il mister che nel posticipo di ieri sera ha perso la seconda partita del campionato cadendo sotto i colpi del Torino di Ivan Juric.

Ora l’obiettivo dei rossoneri deve essere quello di vincere contro il Salisburgo martedì sera per conquistare la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League.

I Campioni d’Italia sono al momento al terzo posto in classifica ad una lunghezza dall‘Atalanta ed a -6 dal sorprendente Napoli di questo avvio di stagione.