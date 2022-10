Governo Meloni, le nuove direttive anti Covid per medici e ospedali

Il governo Meloni ha elaborato le nuove disposizioni anti Covid che riguardano medici e strutture ospedaliere. Ecco le linee da seguire.

Il governo Meloni ha elaborato nuove direttive per tenere sotto controllo la diffusione del Covid, rivolte a medici e strutture ospedaliere. Per quanto riguarda i dottori, non sarà importo l’obbligo vaccinale, mentre è caldamente consigliato l’uso della mascherina nelle strutture sanitarie e nelle Rsa al fine di tutelare la salute di operatori sanitari e pazienti.

Governo Meloni, misure anti Covid: bollettino e mascherine

Nuove misure quelle elaborate dal Governo Meloni in merito alla situazione Covid in Italia. La prima riguarda la stesura del bollettino dei contagi che, per due anni e mezzo, è stato diffuso mediante i vari media per informare la popolazione dei casi emersi su base giornaliera.

Orazio Schillaci, ministro della salute, ha comunicato che il 29 ottobre è stato l’ultimo giorno in cui il bollettino è stato diramato giornalmente.

Da ora in poi, infatti, avrà una cadenza settimanale a partire dal 4 novembre 2022. Una decisione dettata dalla fine dello stato d’emergenza, nonché dal ritorno alla normalità delle attività della vita quotidiana.

Per quel che concerne l’uso delle mascherine, saranno obbligatorie negli ospedali e nelle Rsa, al fine di tutelare la salute, sia degli operatori sanitari, sia dei pazienti, prorogando, nei fatti, l’obbligo sancito dall’ex ministro della salute, Roberto Speranza.

Direttive per medici e sanitari

Il 31 ottobre 2022 scade l’obbligo vaccinale per medici e sanitari, anche se tale misura avrà scadenza a partire dal 1° novembre 2022.

Con esso decadono anche le sanzioni previste dalla legge per chi non osservava l’obbligo. Pertanto, dottori, operatori sanitari ed infermieri, che svolgono la propria professione in strutture ospedaliere e Rsa non dovranno più vaccinarsi obbligatoriamente.

Inoltre, sarà attuato il reintegro dei sanitari no vax, che ammontano a 3.400 unità. Pertanto, tali operatori potranno nuovamente svolgere le loro mansioni, anche se non vaccinati. Sospese, inoltre, fino all’estate 2023, anche le multe ai no vax over 50 che non hanno effettuato il percorso vaccinale entro il 15 giugno 2022.

Per quel che concerne il Green Pass, sarà obbligatorio ancora in Rsa e ospedali. Il provvedimento, dunque, sarà in vigore fino al 31 dicembre dell’anno corrente.

Per quanto riguarda, invece, i luoghi di lavoro, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina, che dovrà essere usata in specifici casi che prevedono assembramenti in luoghi chiusi e dove non è possibile stabilire una distanza di sicurezza interpersonale utile per evitare situazioni di possibile contagio.