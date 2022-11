Va a dormire con due balestre collegate a un timer e si suicida nel sonno

Ha deciso così di togliersi la vita, impostando un timer che avrebbe segnato l’ora della sua morte. Questo è quello che è successo in Alto Polesine, dove un uomo è andato a dormire collegando due balestre ad un timer, che le avrebbe fatte scattare per compiere così un atto di suicidio. L’uomo è stato ritrovato morto nel suo letto con due balestre conficcate nel cuore e nel torace. Non c’è stato ovviamente nulla da fare in quanto l’uomo all’arrivo dei soccorsi era già privo di vita da diversi giorni.

Dramma tra le mura di casa

Le indagini sul caso

L’uomo sembrerebbe essere morto qualche giorno fa, ma il suo cadavere è stato ritrovato solo domenica 20 novembre. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per identificare le dinamiche e ricostruire i fatti che avrebbero portato l’uomo a questa tragica decisione.

Non sono infatti ancora chiare le motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a questo gesto estremo, ma sembrerebbe che il suicidio era un avvenimento che stava progettando da diverso tempo, analizzando ogni singolo elemento in maniera dettagliata e facendo precedentemente dei test.

Le dinamiche dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni da parte delle forze dell’ordine l’uomo, aveva premeditato il suicidio da diverso tempo facendo anche delle prove con l’arma scelta. Le due balestre sono state collegate ad un timer che sarebbe scattato ad una certa ora della notte. L’uomo inoltre, prima di andare a dormire aveva assunto diversi sonniferi così da riuscire a prendere sonno dopo aver orchestrato la propria morte.

Ora è stata richiesta un’autopsia del corpo dell’uomo ritrovato domenica scorsa prima di morire per sua decisione nel suo letto. Nonostante le indagini sia iniziate da poco però, investigatori avrebbero escluso qualsiasi via se non quella del suicidio premeditato.