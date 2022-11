By

La mamma di Lorenzo Bastelli aveva lanciato un appello chiedendo di inviare una lettera o un disegno o un semplice biglietto per provare ad alleviare il dolore di suo figlio, costretto a casa dalla recidiva del sarcoma di Ewing, che tempo fa lo aveva colpito e che era tornato più forte che mai.

“È morto sereno tra le mie braccia” ha scritto la madre, che in un post sui social ha condiviso la drammatica notizia della scomparsa del figlio.

Addio a Lorenzo Bastelli

Lorenzo Bastelli non ce l’ha fatta. Il 14enne di Castel San Pietro Terme, Bologna, per il quale la mamma aveva lanciato un accorato appello, si è spento qualche ora fa, circondato dall’affetto dei suoi familiari, dopo una lunga lotta contro un male incurabile. Lorenzo era stato colpito dal sarcoma di Ewing e dopo una recidiva la mamma aveva chiesto a chiunque volesse di scrivergli una lettera, di inviargli un biglietto o un semplice disegno per fargli compagnia nella reclusione forzata a casa.

Lorenzo era stato inondato di lettere e messaggini di vicinanza e la mamma aveva condiviso anche un video sulla sua pagina Facebook mostrando tutto l’affetto, arrivato anche da oltre confine, per suo figlio. Negli ultimi giorni le condizioni di salute di Lorenzo si sono ulteriormente aggravate, fino a questa notte, quando il 14enne ha perso per sempre la sua battaglia.

“Lorenzo ci ha lasciato alle 2,22 di oggi 22/11/22. Si è addormentato tra le mie braccia sereno, mi ha sussurrato in questi giorni sempre ‘mamma ti amo’”

ha scritto la mamma su Facebook, annunciando la morte di suo figlio.

La bacheca social di mamma Francesca, nelle ultime ore, è diventata un susseguirsi di messaggi di cordoglio in ricordo di suo figlio. Lorenzo era iscritto al I liceo di Bologna, ma la recidiva della malattia lo aveva costretto a stare a casa. Per questo la mamma aveva chiesto a tutta Italia di tenergli compagnia, seppur solo virtualmente.

Cos’è il sarcoma di Ewing

Lorenzo Bastelli era stato colpito dal sarcoma di Ewing, un tumore che può localizzarsi in diverse aree del corpo ed è più frequente negli adolescenti. Di solito si origina dalle ossa, per poi diffondersi ad altri organi. Se al momento della diagnosi non sono presenti metastasi, la possibilità di guarigione è più alta. Il tumore tende a metastatizzare al polmone, al midollo osseo e alle ossa.

Il sarcoma di Ewing si origina da un’alterazione genetica che si verifica dopo la nascita e che vede le cellule alterate moltiplicarsi a dismisura. La malattia non è ereditaria e nei 2/3 dei casi l’alterazione consiste nello scambio di materiale genetico tra il cromosoma numero 11 e il cromosoma numero 22.

La stessa alterazione genetica che ha colpito Lorenzo Bastelli e che lo ha costretto a cure, interventi e lunghi mesi in ospedale. Negli ultimi tempi i dolori erano diventati insopportabili, ma Lorenzo non aveva mai perso il suo splendido sorriso, che era la vera forza di chi gli stava accanto.