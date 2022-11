Danimarca e Tunisia si annullano, finisce 0-0

Arriva alla terza giornata il primo 0-0 di questo Mondiale, Danimarca e Tunisia creano poco e si annullano dando vita ad una partita senza gol e con pochissime occasioni.

Un punto a testa e questa sera la Francia battendo l’Australia potrà portarsi subito da sola in testa al Gruppo D



Dopo i gol e le emozioni della sfida tra Argentina ed Arabia Saudita la sfida tra Danimarca e Tunisia delude le attese con pochissime emozioni e due squadre più preoccupate a non concedere gol piuttosto che a creare situazioni offensive.

Leggermente meglio la Tunisia nella prima frazione, la Danimarca esce alla distanza e sfiora il gol soltanto nel finale grande ad un bel sinistro di Eriksen.

Deludente la prestazione dei danesi, ottima invece quella della Tunisia che dimostra di avere grande compattezza difensiva e buone individualità in attacco.

Stasera la Francia campione del mondo sfiderà l‘Australia nel match che completerà la prima giornata di questo gruppo D.

Nel prossimo turno la Danimarca si giocherà tanto del proprio destino nel super match contro la Francia di Mbappè, la Tunisia invece giocherà contro l‘Australia.



Regna l’equilibrio tra Danimarca e Tunisia, finisce 0-0

Partita molto tattica e poco spettacolare quella tra Danimarca e Tunisia, Ladri prepara molto bene la sfida limitando al massimo i giocatori più tecnici degli avversari e costruendo una buona copertura su Eriksen grazie al grande lavoro di Laidouni.

I tunisini partono con il piede giusto provando subito ad aggredire gli avversari tenendo il pallino del gioco in mano, le occasioni migliori arrivano sul destro di Jebali che viene fermato però prima dal fuorigioco e poi dal miracoloso intervento di Schmeichel.



Hjulmand prova a dare una scossa ai suoi nella ripresa inserendo sia Cornelius che Damsgaard, la Danimarca però non trova il guizzo giusto e finisce per rimanere intrappolata nella fase difensiva avversaria.

Nel finale Eriksen e compagni protestano per un presunto fallo di mano nell’area di rigore tunisina, l’arbitro però, dopo aver consultato il VAR, decide di non assegnare la massima punizione.

Partita nel complesso deludente che complica il cammino della Danimarca all’interno del gruppo D, ora Kjaer e compagni dovranno portare a casa punti nella sfida contro la Francia per inseguire la qualificazione agli ottavi di finale.

La Tunisia invece esce dal campo con tante buone sensazioni, Jebali e compagni giocando con questo spirito possono mettere in difficoltà chiunque e giocarsi fino in fondo le proprie chance per quella che sarebbe una storica qualificazione agli ottavi.