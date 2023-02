USA, sparatoria in una scuola a Philadelphia

A Philadelphia una sparatoria all’interno di una scuola, sono stati feriti 6 ragazzi tra cui una bambina di 2 anni.

È stata colpita anche una donna di 31 anni. Al momento la polizia è sulle tracce di tre sospetti ma è troppo presto per dire se l’aggressione è stata causale o una vendetta.

Sparatoria in una scuola di Philadelphia

Sette persone sono rimaste ferite durante l’ennesima sparatoria sul suolo americano, questa volta ci troviamo a Philadelphia, la tragedia si è consumata all’interno del cortile di un plesso scolastico della città.

Sei i ragazzi rimasti colpiti, hanno tra i 2 e i 17 anni. È stata colpita anche una donna di 31 anni che dalle informazioni che si hanno al momento ha ricevuto due colpi di armi da fuoco.

A riportare la notizia è stata la ABC new parlando di fonti della polizia. La sparatoria si è verificata intorno alle 18 ora locale, qui in Italia era circa mezzanotte. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale e assistiti.

Al momento le loro condizioni sono stabili. Non si hanno invece notizie sulla persona che ha aperto il fuoco all’interno della scuola.

Secondo le prime indiscrezioni la polizia locale è sulle tracce di tre possibili sospettati che sono ritenuti i responsabili della sparatoria alla scuola James G. Blaine.

Danielle Outlaw, capo della polizia di Philadelphia, parlando con i media locali ha detto che al momento stanno cercando di capire se la sparatoria è stata una vendetta e quindi se le vittime siano state scelte oppure se l’assalitore ha aperto il fuoco a caso.

Al momento la polizia non ha ancora in custodia nessuno ed è troppo presto per poter definire le cause della sparatoria.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO