Questa moneta da 200 lire oggi vale migliaia di euro: potresti averla a casa

Questa moneta da 200 lire può valere un botto di soldi, anche tu potresti averla a casa. Controlla bene e forse sarai tu a diventare ricchissimo nel giro di pochi minuti.

Anche tu conservi ancora delle vecchie lire? Attenzione se hai questa moneta: vale oro! Se la possiedi, puoi considerarti davvero super fortunato.

Numismatica, la passione degli italiani

Lo studio delle monete, che rientra sotto il nome di numismatica, attira davvero tantissimi italiani. Milioni i collezionisti che ogni giorno compiono viaggi in tutto il mondo per accaparrarsi monete particolari, straniere o con difetti o errori di conio.

Più esse sono particolari o/o difettate, più il loro valore aumenta. Alcune infatti possono valere migliaia e migliaia di euro. Anche tu sicuramente avrai a casa delle vecchie lire, tutti le abbiamo conservate per ricordo prima del passaggio definitivo alla moneta corrente, l’euro.

Ebbene, presta particolare attenzione: se nella tua scatola dei ricordi ti ritrovi questa 200 lire che presenta le caratteristiche che ora ti descriveremo, sei davvero fortunato. Questa monetina può valere migliaia e migliaia di euro.

Se ce l’hai, potresti diventare ricco in un battibaleno! Scopri se la tua vita può cambiare da un momento all’altro solo grazie ad una monetina. Pronto? Ecco come deve essere la moneta da 200 lire che può dare una svolta definitiva alla tua esistenza.

La moneta da 200 lire che vale un tesoro

Iniziamo innanzitutto a dare qualche informazione tecnica su questa moneta non più corrente. La 200 lire vide la luce nel 1977 ed è rimasta in uso fino al 2001, anno in cui è avvenuto poi il passaggio all’Euro.

Nel 1980 venne coniata la prima 200 lire commemorativa con sopra inciso FAO, l’acronimo che sta per Food and Agriculture Organization of the United Nation e il busto di Maria Montessori.

Firmata da Sergio Giandomenico, l’incisore, riporta anche la dicitura Repubblica Italiana. Sul cosiddetto “Verso”, invece, venne incisa una donna con un bimbo, entrambi immersi nella lettura e l’indicazione dell’anno di riferimento, ovvero il 1980.

Anche questa moneta vale un bel po’ di soldini. Diverse ne sono state realizzate poi nel corso degli anni e sempre per celebrare alcuni eventi importanti. Per esempio, nel 1989 viene realizzata la 200 lire commemorativa per il centenario dell’arsenale militare di Taranto.

Mentre nel 1994, la 200 lire commemorativa per l’arma dei carabinieri. Non sono però queste quelle che valgono un botto di soldi. C’è una moneta da 200 lire che presenta alcune caratteristiche che la rendono davvero, davvero un tesoretto.

Controlla, potresti essere tu il fortunato possessore. Per prima cosa devi sapere che le monete possono avere tutte un valore piuttosto alto purché siano tenute in buone condizioni ovvero conservate in maniera ottimale.

Per esempio, quelle che non sono più in circolazione, che non hanno mai circolato o che non hanno segni di usura, sono definite “Fior di conio”. Il loro valore economico ovviamente è alto rispetto a quelle popolari e usate.

La 200 lire che può valere migliaia e migliaia di euro – che è quella di cui ti parlavamo poc’anzi – risale al 1978. In quell’anno si coniarono le duecento lire in una tiratura inferiore rispetto al 1977.

Che cos’è che la rende particolare? Ovviamente un errore di conio. Sulla moneta è riportata l’immagine di una donna al di sotto del collo della quale è impressa una mezza luna. Attenzione! Se possedete questa 200 lire particolare, sappiate che può valere davvero tanti soldini.

Fatela valutare o parlatene con un esperto di numismatica, la vostra vita potrebbe davvero cambiare. Tante sono le monete che possono oggi valere una barca di soldi: più sono a tiratura o a edizione limitata, più hanno errori di conio e maggiore è il loro valore. Sicuramente avrai anche tu nella scatola dei ricordi qualche 200 lire. Controlla e scopri se la tua vita può davvero iniziare a cambiare.