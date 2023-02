694 euro di multa a chi trasgredisce l’obbligo a partire dalle 22: lo sanno in pochi

Ecco perché è importante rispettare gli obblighi del codice della strada e soprattutto quando rischia la multa dopo le 22.

Vi sveliamo cosa succede quando si circola dopo le ore 22. C’è un rischio incredibile che conoscono davvero in pochi.

Limiti di velocità, l’importanza di rispettarli

Rispettare i limiti di velocità in auto è una questione di sicurezza stradale e di rispetto per le leggi del codice della strada. Purtroppo, molti automobilisti tendono a ignorare i limiti di velocità, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri utenti della strada.

I limiti di velocità sono stabiliti sulla base di diversi fattori, come il tipo di strada, le condizioni atmosferiche, la densità del traffico e la presenza di pedoni o ciclisti. Superare questi limiti può avere conseguenze gravi, come incidenti stradali, lesioni o addirittura morte.

Inoltre, superare i limiti di velocità può comportare sanzioni economiche, oltre a possibili ritiri della patente e a un aumento del costo dell’assicurazione. Anche se può sembrare un’infrazione minore, il superamento del limite di velocità è una violazione del codice della strada che può avere conseguenze gravi.

Per evitare di superare i limiti di velocità, è importante guidare in modo responsabile e attento. Bisogna essere consapevoli dell’ambiente circostante, rispettare le segnaletiche stradali e adattare la propria velocità alle condizioni della strada.

Inoltre, è importante prevenire le distrazioni alla guida, come l’uso del cellulare o altre fonti di distrazione. Mantenere le mani sul volante, gli occhi sulla strada e la mente concentrata sulla guida è essenziale per evitare incidenti e rispettare i limiti di velocità.

Bisogna fare attenzione alle condizioni atmosferiche, come la pioggia o la neve, che possono ridurre la visibilità e l’aderenza degli pneumatici. In queste condizioni, è importante guidare con ancora maggiore prudenza e rispettare i limiti di velocità, al fine di evitare incidenti.

Che multa si rischia dopo le ore 22

Non tutti lo sanno, ma è fondamentale rispettare le norme del codice della strada, soprattutto se sono trascorse le ore 22. Le ragioni?

Stiamo parlando, in particolare, dei limiti di velocità, che in realtà non vengono modificati a seconda della ora del giorno o della notte in cui si circola. Ciò che cambia, invece, sono le multe previste nel caso in cui si infrangano i limiti.

In particolare, alla cifra canonica della multa va aggiunta una maggiorazione del 30%. In generale, bisogna sapere che se si supera una velocità compresa tra i 40 e i 60 Km/h in più, la multa spettante è tra i 543 e i 2.170 euro, a cui va aggiunto il 30% dopo le ore 22.

Se si va di oltre 60 Km/h in più, la multa sarà tra gli 845 e i 3.382 euro, ai quali bisogna aggiungere sempre il 30% se la violazione avviene dopo le ore 22.

Rispettare i limiti di velocità in auto è essenziale per la sicurezza stradale e il rispetto delle leggi del codice della strada. Non solo può prevenire incidenti gravi, ma può anche evitare sanzioni economiche e il ritiro della patente.

Guidare in modo responsabile e attento, adattando la velocità alle condizioni della strada e prevenendo le distrazioni alla guida, è fondamentale per rispettare i limiti di velocità e garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.