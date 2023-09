Kim Jong-un sarebbe disposto a incontrare Putin per fornire armi alla Russia

Si da sempre più certa la notizia secondo cui tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente nordcoreano, Kim Jong-un, ci sia in corso una trattativa, o quanto meno un dialogo, sulla possibile cooperazione militare tra le due nazioni che prevede anche la fornitura di armi. A riportare le informazioni sono i media americani e la Casa Bianca.

Kim Jong-un dovrebbe lasciare la sua nazione nei prossimi giorni per recarsi in Russia, sarà per lui uno dei rari viaggi fuori dalla Nord Corea. In Russia dovrebbe partecipare all’Eastern Economic Forum e poi dovrebbe recarsi a Mosca. In entrambe le occasioni dovrebbe incontrare il presidente Putin, e sarebbe proprio qui che si continuerebbero le trattative sulla cooperazione militare.

Possibile cooperazione militare tra Russia e Nord Corea

Secondo alcune informazioni riportate da New York Times, che ha citato dirigenti americani e alcuni alleati, il presidente nordcoreano Kim Jong-un avrebbe intenzione di recarsi nella nazione russa per poter incontrare il presidente Putin.

L’incontro dovrebbe avvenire nella capitale Mosca questo mese con lo scopo di discutere sulla possibilità di fare accordi accordi per la fornitura di armi che potrebbero essere utilizzate dai russi nella guerra in Ucraina.

Inoltre si dovrebbe discutere anche di altre forme di cooperazione militare che interesserebbero entrambe le nazioni.

È insolito per il presidente nordcoreano fare viaggi all’estero, e sembra che per recarsi in Russia sia stato disposto un treno blindato che dovrebbe partire da Pyongyang a Vladivostok, che si trova sulla costa russa pacifica.

Sarà proprio in questa località che dovrebbe avvenire il primo incontro tra i due presidenti durante l’Eastern Economic Forum che avrà luogo dal 10 al 13 settembre, dopo di che il presidente Kim dovrebbe spostarsi nella capitale russa.

Entrambi i leader hanno delle richieste, Putin avrebbe intenzione di chiedere ai nordcoreani la fornitura di proiettili di artiglieria e anche la fornitura di missili anticarro.

Mentre Kim vorrebbe ottenere dai russi la tecnologia avanzata necessaria per i satelliti e i sottomarini che sono a propulsione nucleare. Inoltre, quest’ultimo è alla ricerca anche di aiuti alimentari per sostenere la sua nazione povera.

Le conferme da parte della Casa Bianca

Già la settimana scorsa da Washington era stata diffusa la notizia che i due leader si erano scambiati, in diverse occasioni, lettere per discutere di possibili accordi sulla fornitura di armi. In quell’occasione avevano citato informazioni che sarebbero giunte da intelligence declassificate.

John F. Kirby, portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, ha riferito che i colloqui tra le due nazioni, che riguardano in particolare la fornitura di armi e cooperazione militare, stanno proseguendo.

La notizia sul possibile incontro tra Putin e Kim è stata in un primo momento diffusa dai media locali statunitensi, solo in seguito si ha avuto la conferma da parte della Casa Bianca.

Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, ha affermato: “Come abbiamo messo in guardia pubblicamente, i negoziati sugli armamenti tra Russia e Corea del Nord stanno avanzando attivamente”.

Secondo quanto riportato dalla portavoce, gli americani sono in possesso di informazioni che danno per certo che Kim, presidente nordcoreano, si aspetti che la discussione prosegua e vadano ad includere anche un impegno diplomatico da parte dei russi.