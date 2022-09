USA: l’accordo nucleare con l’Iran si sta dissolvendo

Negli USA le speranze di chiudere l’accordo nucleare con l’Iran a breve termine si dissolvono. Washington avverte che la sua pazienza “non è eterna”.

Il futuro di quello che un tempo era noto come il Joint Comprehensive Plan of Action (PACG), che costrinse Teheran a tagliare drasticamente il proprio programma nucleare, in cambio di incentivi economici, è incerto, almeno nel breve termine. Il sospetto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), le discrepanze tra Washington e il regime sciita, le pressioni di Israele contro di esso e le profonde divisioni nella politica interna degli Stati Uniti alla vigilia delle difficili elezioni di medio termine minacciano di lasciarli nel limbo sine die a patto il cui futuro potrebbe avere un impatto sui prezzi dell’energia in Occidente.

Il futuro di quello che un tempo era noto come il Joint Comprehensive Plan of Action (PACG) è molto incerto



“Non siamo così vicini a un accordo come prima”, ha ammesso John Kirby, coordinatore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, in una conversazione con i giornalisti. “Siamo ancora in un dare e avere con l’Iran”. Nel suo più recente rapporto trimestrale sulle attività nucleari di Teheran, l’AIEA – il cui consiglio dei governatori si è riunito lunedì a Vienna – ha affermato la scorsa settimana di non poter “certificare che il programma nucleare iraniano è solo per scopi civili”.

Il documento denuncia che il regime islamico ha già arricchito l’uranio fino al 60%, un livello molto superiore a quello del 2015. E se si arricchisce ancora di più, la quantità che ha con quel livello di purezza, 55,6 chili (12, 5 più che nel trimestre precedente), potrebbe essere sufficiente per realizzare una bomba nucleare. Il JCPOA ha limitato l’arricchimento dell’uranio iraniano al 3,75%, ben al di sotto del 20% raggiunto nel 2015 e molto lontano dal 90% necessario per produrre armi nucleari.

Ma un anno dopo, nel 2016, l’allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ritirò il suo Paese dall’accordo e ordinò la reintroduzione delle sanzioni, sostenendo che Teheran non aveva rispettato la sua parte del patto e che lo era, in ogni caso, anche debole. .Il suo successore, il democratico Joe Biden, ha ordinato la riapertura dei negoziati al suo arrivo alla Casa Bianca.

Ad agosto, i mediatori europei, attraverso i quali Washington e Teheran hanno mantenuto le loro comunicazioni, hanno presentato una proposta di accordo. Ma entrambe le parti hanno depositato risposte. Tra le richieste dell’Iran, due sono particolarmente spinose: da un lato, il governo del presidente Ebrahim Raisi chiede garanzie agli USA, che le sanzioni non verranno reimposte nel caso in cui una futura amministrazione abbandoni per la seconda volta il patto, cosa che ridurrebbe il volume di uranio di cui l’Iran può disporre ai 202,8 chili del patto originario.

Dall’altro lato c’è il ruolo dell’AIEA. L’agenzia delle Nazioni Unite per l’energia nucleare chiede spiegazioni sull’uranio rimasto in tre ex strutture iraniane apparentemente non dichiarate, mentre il governo del presidente Ebrahim Raisi evita di darle e chiede all’agenzia delle Nazioni Unite di sospendere quell’indagine. Washington e altri alleati occidentali insistono sul fatto che, in quanto firmatario del Trattato di non proliferazione, l’Iran è obbligato a rispondere alle domande dell’organismo internazionale.

Teheran è oggi molto più vicina alla Russia che a raggiungere un accordo con gli USA

Il processo “sta rasentando l’assurdo”, ha dichiarato questo lunedì Ali Vaez, dell’International Crisis Group, nella presentazione virtuale di un rapporto di questa Ong sui negoziati. Entrambe le parti “hanno frainteso la misura in cui l’altra voleva l’accordo”. Riprendere il patto sembra vantaggioso per tutti. Gli Stati Uniti chiudono un possibile fronte di tensioni in Medio Oriente; Per l’Ue si apre la possibilità di interessanti contratti con una potenza petrolifera di 86 milioni di abitanti.

Consentirebbe a Teheran di aprire le porte dei grassi mercati energetici occidentali al petrolio e al gas, in un momento in cui l’Europa cerca disperatamente alternative alla fornitura russa che le consentano di ridurre del 400% il costo del gas naturale aumento.Ma i colloqui del 2022 si svolgono su uno scacchiere geopolitico molto diverso rispetto a dieci anni fa, quando si iniziò a negoziare il patto originario. L’ala radicale del regime islamico è in ascesa. Teheran, che si aspettava più flessibilità dall’amministrazione Biden e ha visto invece nuove sanzioni, vuole proteggersi dalla possibilità di un Donald Trump 2.0 alla Casa Bianca tra un paio d’anni.

E il conflitto in Ucraina, secondo Ellie Geranmayeh del Consiglio europeo per le relazioni estere (EFCR), ha indotto l’Iran a considerare altre opzioni e promuovere i suoi legami con altri paesi eurasiatici. “Pensano, sembra che non abbiamo bisogno dell’Occidente tanto quanto pensavamo, e abbiamo opzioni, anche se ciò significa che non raggiungeremo il nostro potenziale di crescita economica”, spiega l’esperto.

Teheran è oggi molto più vicina alla Russia – Washington la accusa di fornirle droni da combattimento da utilizzare nella guerra in Ucraina – e alla Cina, con la quale ha firmato un accordo di cooperazione strategica nel 2021. A Bruxelles, il responsabile della politica estera europea, Josep Borrell, ha ammesso la sua preoccupazione per le prospettive del patto, che ha dichiarato “in pericolo”. “L’ultima risposta che abbiamo ricevuto, se l’idea è di chiudere presto un accordo, non aiuterà”, ha aggiunto

Negli Usa, la volontà di concludere un affare è a sua volta ingarbugliata dai propri dissensi interni sempre più acuti. Israele sta premendo, come ha fatto nel 2015, per evitare un patto che vede rafforzare un nemico giurato. La stessa amministrazione Biden sembra tutt’altro che ottimista sul salvataggio dell’accordo prima delle elezioni dell’8 novembre. Kirby ha sottolineato che la pazienza americana “non è eterna”. E che Biden vuole assicurarsi che gli USA abbiano “altre opzioni disponibili” per garantire che l’Iran non raggiunga la capacità di produrre armi nucleari, nel caso i negoziati fallissero.