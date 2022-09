By

Il 19 settembre, lunedì prossimo, Londra saluterà per l’ultima volta la Regina Elisabetta II, scomparsa la scorsa settimana a 96 anni. In occasione dei funerali, il governo inglese chiede ai capi di stato stranieri di non arrivare con jet privati, ma possibilmente con aerei di linea.

Un momento tristemente atteso il funerale ufficiale della Regina Elisabetta II, venuta a mancare proprio l’anno del suo Giubileo di Platino, a 96 anni. In questi giorni, il feretro è stato trasportato dalla Scozia a Londra, dove arriverà domani mattina.

Il governo inglese sta intanto organizzando le questioni logistiche per l’evento, che si terrà il 19 settembre: infatti, ha invitato i capi di stato stranieri che dovranno partecipare di non arrivare con jet privati o elicotteri.

Funerale Regina Elisabetta II: divieto ai capi di stato di arrivare con jet privati

Saranno tante le personalità che il prossimo lunedì saranno a Londra per i funerali di stato della Regina Elisabetta II, che la settimana scorsa ha lasciato la sua famiglia e i suoi sudditi.

Tanti i leader mondiali che accorreranno, tra cui il Presidente Joe Biden, ma anche il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è proprio a queste grandi personalità che il ministero degli Esteri fa una raccomandazione: non arrivare nella capitale britannica con jet privati.

Questo per evitare un traffico aereo ingestibile sulla città di Londra, che già in questi primi giorni dopo la morte della Regina e la proclamazione di Re Carlo III, è stata invasa da milioni di persone.

Il governo di Downing Street non si è mostrato molto d’accordo con questa proposta, tanto che è stato già annunciato che ci saranno eccezioni, ma che verranno indirizzate verso scali meno affollati.

Inoltre, ai leader mondiali invitati a dare l’ultimo saluto a Elisabetta II è stato anche detto che non potranno usare le proprie auto private per raggiungere l’Abbazia di Westminster, ma verranno organizzate navette apposite per poterli prelevare.

L’organizzazione per i funerali di stato della Regina Elisabetta II

Organizzare un funerale di questa portata non è di certo semplice, soprattutto se gli invitati alla cerimonia sono tantissime personalità importanti.

Dai documenti ufficiali che in questi giorni stanno trapelando da Buckingham Palace e da Downing Street, pare che solo un capo di stato per nazione, insieme al coniuge, potrà partecipare all’evento internazionale più significativo dell’anno.

Questo perché nell’Abbazia lo spazio è limitato e già così sarà molto gremita, da persone di tutto il mondo che arriveranno a Londra in questo weekend.

Inoltre, la sera prima del rito funebre, Re Carlo III pare che ospiterà una cena a Buckingham Palace per tutti i leader di oltreoceano che arriveranno.