Dybala si è preso la Roma, è lui il leader tecnico di Mourinho!

Eccolo, finalmente Paulo Dybala! Nel posticipo del Castellani il giocatore argentino ha letteralmente preso per mano la Roma trascinandola alla vittoria con un magnifico gol ed un assist millimetrico per il compagno di reparto Tammy Abraham



Arrivato nella Capitale per fare la differenza Paulo Dybala sta rispettando in pieno le grandi aspettative che i tifosi hanno riposto in lui.

Il numero 21 è stato sempre utilizzato da Mourinho e ieri l’argentino si è caricato la squadra sulle spalle portandola alla vittoria sul campo di un ottimo Empoli.

Un gol “alla Dybala” per aprire la partita ed un assist magnifico per Tammy Abraham per chiudere il discorso e permettere ai giallorossi di salire a 13 punti in classifica dopo 6 giornate di campionato.

Ancora una volta “la Joya“si è dimostrato giocatore superiore dal punto di vista tecnico con Mourinho che anche pubblicamente si è complimentato con il proprio attaccante per il grande lavoro svolto in questo primo mese in giallorosso.

Con il pieno recupero di Zaniolo l’allenatore portoghese avrà a disposizione una rosa altamente competitiva in fase offensiva e proverà a lottare fino in fondo per lo scudetto e l’Europa League.



Dybala è già il leader della Roma

I compagni lo cercano sempre e lui è bravo ad arretrare il proprio raggio d’azione per aiutare i centrocampisti nella costruzione del basso.

Dybala in poche settimane si è già preso la Roma e Mourinho al termine della partita con l’Empoli ha pubblicamente elogiato il proprio attaccante reputandolo indispensabile al momento per la manovra giallorossa.

Se il fisico gli permetterà di giocare con continuità Dybala potrà continuare a fare la differenza in una Roma che ha il dovere di crederci fino alla fine e non porsi limiti in questa stagione.

Giovedì i giallorossi scenderanno in campo contro l’Helsinki in Europa League e fare tre punti sarebbe fondamentale dopo la sconfitta inaspettata sul campo del Ludogorets.

I giallorossi faticano ancora ad esprimersi al meglio ma la qualità dei singoli è evidente e la Roma è chiamata a sfruttare al meglio i colpi geniali di Paulo Dybala ed il senso del gol di Tammy Abraham.

Paulo Dybala è già l’idolo dei tifosi, la Joya si è ufficialmente preso la Roma ed ora non vuole fermarsi con l’obiettivo di dimostrare a se stesso ed alla Juventus di essere ancora il giocatore più decisivo e forte dell’intera Serie A.