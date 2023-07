L’amichevole in programma stanotte tra Juventus e Barcellona è stata annullata. Guai per i blaugrana, la squadra è stata colpita da una gastroenterite virale.

Il Barcellona è stato messo ko da un virus. Lo ha comunicato il club catalano tramite social nella serata di oggi. I blaugrana, insieme a Milan, Arsenal, Real Madrid, Manchester United e Juventus si trovano adesso negli Stati Unti per la tournée estiva e per partecipare al Soccer Champions Tour, ma la gara d’esordio di stanotte dovrà slittare a causa di un guaio fisico che ha coinvolto diversi componenti della squadra. La Juventus dunque dovrà attendere la sfida contro il Milan del prossimo 28 luglio per scendere in campo. Intanto la Juventus ha comunicato un aggiornamento: al posto della partita si svolgerà una seduta di allenamento. Ironia social dei tifosi.

Usa, niente amichevole stanotte per la Juventus: Barcellona colpito da una gastroenterite virale

La Juventus dovrà attendere fino alla gara contro il Milan in California il prossimo 28 luglio per scendere in campo nella sua prima partita di Soccer Champions Tour. Bianconeri e rossoneri sono sbarcati nella giornata di oggi negli States, dando così il via alla loro tournée estiva americana, ma per la vecchia signora arriva il primo intoppo.

Sì, perché la partita che avrebbe dovuto aprire le danze del torneo estivo tra i catalani e la Juve in programma alle 4:30 di stanotte (ora italiana) al Levi’s Stadium di Santa Clara è stata annullata a causa di una gastroenterite virale come comunicato dallo stesso Barcellona tramite un tweet nel pomeriggio di oggi.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023

Nella nota si legge: “Il club FC Barcellona informa che la partita contro la Juventus FC in programma oggi 22 luglio alle 7:30 PM è stata cancellata. Una parte significativa dei blaugrana ha avuto una gastroenterite virale”.

La partita in programma a New York è stata dunque annullata, e salvo cambi di programma la Juventus dovrà attendere la tappa di Los Angeles prima di scendere in campo, quando sfiderà il Milan di Pioli il prossimo 28 luglio.

Comunicato Juve: “Al posto della partita una seduta di allenamento”

Beffa per la Juventus, che non scenderà in campo stanotte, guai per il Barcellona. Inizia male la tournée americana per i due club. I catalani messi ko (non è dato sapere quali siano i calciatori colpiti dal malore) da un virus, la Juve e tanti tifosi rimasti a bocca asciutta. Non è ancora stato reso noto inoltre come intenderanno procedere gli organizzatori del torneo con la vendita dei biglietti, ne come le tv (Dazn e Sky erano le emittenti che garantivano la copertura di tutta la tournée) procederanno con i palinsesti.

Al momento non sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni di salute del Barcellona, ma la Juve ha condiviso su Twitter nella serata di oggi un aggiornamento.

UPDATE | In sostituzione del match contro il Barcellona inizialmente in programma, la squadra svolgerà un allenamento alle 18:30 PT al Levi’s Stadium. — JuventusFC (@juventusfc) July 22, 2023

Il club pochi minuti fa ha infatti comunicato un “update” sui propri canali social. I bianconeri in una nota in merito alla gara annullata contro il Barcellona ha scritto: “In sostituzione del match contro il Barcellona inizialmente in programma, la squadra svolgerà un allenamento alle 18:30 PT al Levi’s Stadium”.

E l’ironia sui social fa da padrona. I tifosi si sono scatenati nei commenti, dopo il comunicato della vecchia signora: “Ma almeno trasmettete l’allenamento in diretta“, e ancora si legge sotto il post: “Tanta strada per un allenamento…”. La voglia di calcio tra i tifosi cresce, e l’idea di una serie di sfide così autorevoli stuzzicava sicuramente oltre che il palato del pubblico americano anche quello di fede juventina.

I tifosi bianconeri dovranno attendere dunque la gara contro il Milan, a meno di cambi di programma. Sui canali social e sul sito ufficiale del Soccer Champions Tour non è comparso fino alla serata di oggi nessun comunicato ufficiale su eventuali revisioni del tabellone.